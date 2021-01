Grosse chute de prix sur le Xiaomi Mi 10 Pro pour les soldes d’hiver

Si vous souhaitez vous équiper d'un smartphone 5G performant sans investir une fortune, le bon plan proposé par Red by SFR dans le cadre des soldes d'hiver 2021 pourrait vous séduire. Le Xiaomi Mi 10 Pro, modèle haut de gamme est proposé à 579 euros au lieu de 779 euros, soit une réduction de 200 euros.

Le Xiaomi Mi 10 Pro a tout d'un flagship Killer. Processeur Snapdragon 865, 8 Go de mémoire RAM LPDDR5, il est rapide et fluide. Sorti en avril 2020 au tarif de 999 €, il a depuis vu son tarif considérablement baissé. On le trouve aujourd'hui du coté de l'opérateur mobile RED by SFR à 579 euros dans le cadre des soldes d'hiver 2021.

Sa mémoire de stockage interne de 256 Go n'est pas amovible mais devrait largement suffire aux besoins de la plupart des utilisateurs. On retrouve une batterie de 4 780 mAh, supportant la charge rapide 30W et la recharge sans fil 30W mais aussi compatible avec la charge inversée, permettant de recharger d'autres appareils en déplacement. Le smartphone est également paré pour accueillir les futures fréquences du réseau 5G et tourne sous Android 10 + MIUI 11. Coté affichage, on est sur une superbe dalle de 6.67 pouces AMOLED de définition 1080 x 2340 pixels avec protection Corning Gorilla Glass 5.

Le Xiaomi Mi 10 Pro tire son épingle du jeu grâce à son quadruple capteur photo composé d'un module principal de 108 mégapixels, un capteur grand angle et deux téléobjectifs.