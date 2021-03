Grosse chute de prix sur la Logitech MX Anywhere 2

Pour télétravailler depuis le domicile ou dans un espace de coworking, rien de tel que d'avoir une bonne souris sans fil. Et en ce moment, la Logitech MX Anywhere 2 bénéficie d'une jolie réduction de 59% sur le site Amazon.

Après le SSD 870 QVO d'une capacité de 1 To de Samsung, Amazon effectue une baisse de prix sur un accessoire de l'univers de l'informatique.

Ainsi, l'excellente souris sans fil Logitech MX Anywhere 2 est vendue à 32,99 euros au lieu de 79,99 euros ; soit une réduction de 47 euros de la part du site marchand. Pour information, c'est une offre promotionnelle à durée limitée et les frais de port sont gratuits pour une livraison standard à domicile.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac, la Logitech MX Anywhere 2 disponible dans un coloris noir est fournie avec un récepteur USB Unifying. Le dongle en question se branche directement sur l'ordinateur et dispose de la technologie sans Bluetooth. Pour en revenir à la MX Anywhere 2, la souris fonctionne sur toutes les surfaces avec une haute précision atteignant les 1 000 PPP. Concernant l'autonomie de la batterie, l'utilisateur pourra en profiter jusqu'à 70 jours sur une seule charge complète. Quatre minutes de charge suffisent à fournir une autonomie d'une journée entière sur une période de 40 jours.