Grosse chute de prix sur le Samsung Galaxy S20 FE (5G) pour les clients Sosh

Le Galaxy S20 FE de la marque Samsung voit encore son prix diminuer à l'approche de la fin du mois de mars 2021. Le smartphone du constructeur coréen proposé dans sa déclinaison 5G est à exactement 499 euros pour les clients Sosh. Tous les détails de cette nouvelle offre sont à consulter dans la suite de l'article.

Alors que son modèle 4G est encore disponible sous les 460 euros, le Samsung Galaxy S20 FE compatible 5G est proposé 40 euros plus cher sur la boutique en ligne Sosh.

Ainsi, jusqu'au jeudi 31 mars 2021 inclus, le Galaxy S20 FE est à un prix de revient de 499 euros chez l'opérateur low-cost d'Orange à l'occasion d'une vente privée exclusivement réservée aux clients Sosh. Le tarif est obtenu grâce à une remise immédiate de 160 euros et à une offre de remboursement de 100 euros dont les conditions sont à consulter ici.

Pour rappel, le Samsung Galaxy S20 FE (modèle 5G) est équipé d'un écran Infinity-O Super AMOLED en Full HD+ de 6,5 pouces, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To par carte microSD non fournie), d'une batterie de 4500 mAh et du système d'exploitation mobile Android. La partie photo est assurée par un capteur frontal de 32 MP et par un triple capteur principal de 12 + 12 + 8 MP. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter nos articles associés à la prise en main et au test du Samsung Galaxy S20 FE.