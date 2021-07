Grosse chute de prix pour les Samsung Galaxy Buds+ chez Darty

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter des écouteurs sans fil Bluetooth Samsung Galaxy Buds+ noirs avec -33% de réduction. Ils se retrouvent ainsi sous la barre des 100€.

Découvrir l'offre chez Darty

C'est encore la fête chez Darty ! Pendant quelques jours, l'enseigne vous propose les écouteurs Samsung Galaxy Buds+ noirs à seulement 99,99€ au lieu de 149,99€. Une occasion en or de profiter de ces écouteurs sans fil Bluetooth à moins de 100€ !

De plus, en achetant dès maintenant les écouteurs sur le site de Darty, vous pouvez aussi profiter des frais de livraison gratuits et de 4 mois d'abonnement offerts sur la plateforme de streaming musical Deezer.

Les Galaxy Buds+ : 22 heures d'autonomie et des hauts-parleurs signés AKG

Les Galaxy Buds+ de Samsung sont avant tout connus pour la qualité de leur son. Ils offrent en effet un rendu précis avec des contrastes de profondeur et de basses, le tout pour une musique fluide et agréable.

Grâce aux commandes tactiles disposées sur le côté des écouteurs, et du Bluetooth 5.0, vous pouvez faire défiler en un seul geste toutes vos playlists musicales, mais aussi prendre ou rejeter un appel. Ergonomiques, les Galaxy Buds+ sont adaptés à al forme de votre oreille. Ils résistent à la transpiration et aux éclaboussures et sont certifiés IPX2. Ils sont ainsi parfaits pour votre vie quotidienne, mais aussi pour la pratique sportive et les randonnées.

Gros point fort des écouteurs : ils proposent une autonomie pouvant aller jusqu'à 22 heures d'écoute en continu, et ce, sans recharge. Ils sont livrés avec un étui de charge qui permet jusqu'à 11h de charge supplémentaire.

Enfin, petit plus toujours agréable : les Samsung Galaxy Buds+ sont dotés d'un système de détection automatique d'utilisation. Ainsi, dès que vous les retirez de vos oreilles, les écouteurs s'éteignent et la musique s'arrête. Cela permet d'économiser grandement leur autonomie.

Pour profiter de ces écouteurs avec -33% de réduction, une seule chose à faire : vous rendre dès maintenant sur le site de Darty.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.