Grosse chute de prix pour le Xiaomi Redmi Note 9 chez Darty

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter du Xiaomi Redmi Note 9 128Go gris avec 28% de réduction ! Le smartphone chinois est ainsi disponible pour moins de 190€.

Découvrir l’offre chez Darty

Pendant quelques jours seulement, Darty vous propose le Xiaomi Redmi Note 9 128Go gris pour seulement 189€ au lieu de 259€. Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : pour ce prix, vous profitez également d’une coque et d’une protection d’écran, et ce, gratuitement !

Le Xiaomi Redmi Note 9 : un prix canon et une autonomie améliorée

Doté d’un design sobre et efficace, le Xiaomi Redmi Note 9 bénéficie d’un écran de 6,53 pouces LCD FHD+ (2340 x 1080 pixels) Gorilla Glass 5 avec une grande dalle tactile. Il est équipé d’un chipset MediaTeck Helio G85, proche du Snapdragon 665 du Redmi Note 8T, et de 4 Go de RAM.

Côté photo, il fait mieux que ses prédécesseurs et propose 4 capteurs arrières, dont un capteur principal de 48 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels pour le macro et le calcul des profondeurs. Pour les selfies, il offre un capteur frontal de 13 mégapixels.

Gros point fort du smartphone : sa batterie. Le Xiaomi Redmi Note 9 128Go propose en effet une batterie de 5020 mAh. Vous êtes ainsi sûr de pouvoir profiter de votre mobile pendant 2 jours sans coupure, et ce, en usage mixte. Pour ceux qui arriveraient tout de même à le décharger, le smartphone propose la charge rapide 18W pour arriver à 100% en très peu de temps.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, rendez-vous sur notre test du Redmi Note 9. Comme dit plus haut, il est livré avec un verre trempé pour protéger votre écran et une coque TPU.

Disponible pour 189€ chez Darty, le Xiaomi Redmi Note 9 128Go offre un rapport qualité/prix plus qu’intéressant ! Si vous le commandez dès maintenant chez Darty, vous profitez également d’une garantie de 2 ans et des frais de livraison offerts.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.