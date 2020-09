Grosse chute de prix sur la microSDXC SanDisk Ultra de 512 Go

Besoin d'une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage de votre smartphone ? Juste avant les French Days 2020, la microSDXC SanDisk Ultra de 512 Go fait l'objet d'une grosse chute de prix sur Amazon. Une offre intéressante qui est bien sûr à ne pas rater !

Si vous avez raté la précédente offre sur la carte microSD SanDisk Extreme Pro 400 Go, vous avez la possibilité de vous rattraper avec ce nouveau bon plan Amazon.

En ce moment, la version française du géant du commerce en ligne propose la carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra de 512 Go au tarif de 72,17 euros au lieu de 157,99 euros ; soit une jolie baisse de prix de près de 86 euros. Les frais de port sont bien sûr gratuits pour une livraison du produit à domicile ou pour un retrait en point relais.

Au même titre que les autres microSD de la gamme Ultra, cette carte mémoire de la marque SanDisk (modèle SDSQUAR-512G-GN6MA) est idéale pour les smartphones et les tablettes tournant sous le système d'exploitation mobile Android. L'accessoire qui est fourni avec un adaptateur SD est discret par sa taille grâce à ses dimensions de 1 x 15 x 11 millimètres (pour un poids de 4,54 grammes). La carte dispose de vitesses de transfert allant jusqu'à 100 Mo/s, de la classe 10 pour l'enregistrement et la lecture de vidéos Full HD et de performances notées A1 pour un chargement plus rapide des applications. Enfin, la SanDisk Ultra possède une garantie de 10 ans.