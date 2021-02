Grosse chute de prix sur l’iPhone XS Max (256 Go) chez Sosh !

Voici un super bon plan pour ceux et celles qui sont à la recherche de l'iPhone XS Max en promotion ! Sur sa boutique en ligne, Sosh permet de faire une économie de 760 euros sur l'achat du téléphone d'Apple (modèle 256 Go).

Alors que les soldes d'hiver 2021 prendront fin le 16 février prochain, Sosh profite des derniers jours de l'événement commercial pour faire chuter le prix de l'iPhone XS Max.

Ainsi, pendant près de deux semaines, la variante 256 Go du smartphone de la marque à la pomme est au tarif de 599 euros au lieu de 1359 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 760 euros par rapport au prix conseillé. À noter que, pour 100 euros de moins, il est possible d'avoir le même téléphone mais avec un espace de stockage de 64 Go.

Disponible dans un coloris gris sidéral, l'iPhone XS Max est doté d'un écran Super Retina HD de 6,5 pouces (définition de 2688 x 1242 pixels), d'un processeur A12 Bionic, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et d'une batterie de 3174 mAh compatible charge rapide. L'APN du téléphone se compose d'un capteur principal de 12 MP f/1.8 + 12 MP f/2.4 et d'un capteur frontal de 7 MP f/2.2. La partie connectique comprend notamment la norme Wi‑Fi 802.11ac, le Bluetooth 5.0, le NFC et la reconnaissance faciale. Pour en savoir davantage, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test de l'iPhone XS Max.