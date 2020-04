Le Huawei P30 Pro en grosse chute de prix chez Rue du Commerce

Vous avez l’intention de vous faire plaisir en achetant prochainement le P30 Pro ? Sur Rue du Commerce, sachez que le superbe smartphone de chez Huawei est victime d’une grosse chute de prix.

Au mĂŞme titre que le Pixel 3a de Google, le P30 Pro de Huawei fait aussi l’objet d’une baisse de tarif en cette fin d’avril 2020.

Vendu initialement Ă 819 euros, le smartphone du constructeur chinois voit son prix chuter Ă 589 euros sur le site Rue du Commerce. L’offre promotionnelle comporte une remise immĂ©diate 230 euros. Quatre types de livraison gratuite sont suggĂ©rĂ©s par l’enseigne : livraison rapide en point relais Pickup, livraison express par Chrono Relais, livraison rapide Ă domicile par Colissimo et livraison express Ă domicile par Chronopost.

Du cĂ´tĂ© des caractĂ©ristiques, le Huawei P30 Pro est dotĂ© d’un Ă©cran OLED incurvĂ© de 6,47 pouces (rĂ©solution Full HD+ de 2340 x 1080 pixels), d’un processeur HiSilicon Kirin 980, d’une mĂ©moire vive de 8 Go de RAM, de 128 Go d’espace de stockage, du système d’exploitation mobile Android 9.0 Pie et d’une batterie haute capacitĂ© de 4200 mAh. Pour la partie photo, on retrouvera un triple appareil photo de 40 + 20 + 8 MP et une camĂ©ra frontale de 32 MP. Concernant la connectique, le Wi-Fi, le Bluetooth 5.0, le GPS et l’USB sont notamment de la partie.

Ă€ voir aussi : notre test du Huawei P30 Pro