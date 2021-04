Grosse chute de prix sur la carte microSDXC SanDisk Extreme 256 Go

Profitez de ce bon plan Amazon pour étendre le stockage de votre appareil high-tech avec la SanDisk Extreme de 256 Go en promotion. Cette carte mémoire de type microSDXC bénéficie en ce moment d'une grosse chute de prix.

Alors qu'il était possible d'acquérir la SanDisk Extreme Pro 400 Go à un prix imbattable, une autre carte mémoire du même constructeur fait l'objet d'une bonne affaire sur Amazon France.

Cette fois-ci, place à la SanDisk Extreme de 256 Go qui est à prix réduit chez le géant du commerce en ligne. La carte mémoire en question est actuellement au tarif de 37,37 euros au lieu de 96,99 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 61%. Le montant du produit étant supérieur à 25 euros d'achat, il faut savoir que le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile.

L'accessoire du fabricant SanDisk est idéale pour améliorer le stockage des smartphones tournant sous le système d'exploitation mobile Android, des caméras d'action et des drones. Elle dispose des vitesses de transfert jusqu'à 160 Mo/s, et est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30). Résistante aux chocs, aux températures extrêmes, à l'eau et aux rayons X, la carte qui est livrée avec un adaptateur SD possède une garantie à vie de la part du constructeur.