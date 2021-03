Grosse chute de prix sur la carte microSDXC SanDisk Extreme 128 Go

Profitez de ce bon plan Amazon pour étendre la capacité de stockage de votre smartphone avec la SanDisk Extreme de 128 Go qui fait l'objet d'une promotion intéressante. La carte mémoire de type microSDXC bénéficie de 55% de réduction.

Prenons la direction d'Amazon pour ce nouveau deal. Après le casque à réduction de bruit Sony WH-CH700N ou le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3, c'est au tour d'une carte mémoire d'être en baisse de prix.

La microSDXC SanDisk Extreme de 128 Go est en effet vendue au prix de 17,48 euros au lieu de 38,99 euros ; soit une remise immédiate de 65%. Le montant du produit étant inférieur à 25 euros d'achat, les frais de port sont offerts dans le cas d'un retrait en point relais.

La carte mémoire en question (référence SDSQXA1-128G-GN6MA) est idéale pour les smartphones tournant sous Android, les caméras d'action et les drones. Elle embarque des vitesses de transfert jusqu'à 160 Mo/s. L'accessoire est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30). La carte mémoire est résistante aux chocs, aux températures extrêmes, à l'eau et aux rayons X. Enfin, la carte qui est fournie avec un adaptateur SD dispose d'une garantie à vie de la part du fabricant.