Grosse chute de prix sur la carte mémoire MicroSDXC SanDisk Ultra 400 Go !

Vous avez un smartphone avec un espace de stockage insuffisant pour sauvegarder vos photos et vos vidéos ? Sachez qu'il existe la carte mémoire MicroSDXC SanDisk Ultra 400 Go qui fait l'objet d'une grosse chute de prix chez Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Une fois encore, prenons la direction d'Amazon pour ce nouveau bon plan. Après le Xiaomi Redmi Note 8 Pro pour le rayon téléphonie ou encore la Kindle 10ème génération au rayon liseuse numérique, c'est au tour d'une carte mémoire qui a attiré notre attention.

La MicroSDXC SanDisk Ultra de 400 Go est en effet proposée au prix de 47,99 euros au lieu de 138,99 euros (prix de vente conseillé) ; ce qui fait une jolie baisse de 91 euros (soit 65% de remise immédiate). Les frais de port sont bien sûr offerts pour une livraison standard à domicile.

La carte mémoire en question (référence SDSQUAR-400G-GN6MA) est idéale pour les appareils photo hybrides, ainsi que les tablettes et smartphones tournant sous le système d'exploitation mobile Android. Elle embarque des vitesses de transfert jusqu'à 100 Mo/s. L'accessoire est homologué A1 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides sur smartphone. La carte mémoire est dotée de la classe 10 pour l'enregistrement et la lecture de vidéo Full HD. Enfin, la carte qui est fournie avec un adaptateur SD dispose d'une garantie de 10 ans de la part du fabricant.