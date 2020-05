Grosse chute de prix sur la carte Fnac+, saisissez vite cette superbe offre

DĂ©couvrez une excellente affaire que propose la Fnac ! En ce moment, l’enseigne française permet Ă de nouveaux clients ou Ă ses actuels membres de bĂ©nĂ©ficier de la carte Fnac+ Ă un prix très attractif.

Vous avez exactement jusqu’au dimanche 31 mai 2020 inclus pour saisir cette superbe offre de la Fnac. Ainsi, dans le cadre d’une nouvelle souscription ou d’un renouvellement, il est possible d’acheter la carte Fnac+ (valable un an) au tarif de 7,99 euros au lieu de 49 euros.

Pour ce faire, il suffit d’ajouter la carte dans le panier. Par dĂ©faut, sans action de votre part, vous disposez de 7 jours d’essai. Afin de bĂ©nĂ©ficier de la remise de 41,01 euros, il faut saisir le code EXPRESS dans le champ « Vous avez un code promo ? » et cliquer sur le bouton ‘appliquer’.

Avec la carte Fnac+, vous disposez de la livraison express gratuite et illimitĂ©e ; de 5% de remise immĂ©diate sur le high-tech, les livres et bien d’autres produits ; des spectacles Ă tarifs rĂ©duits ; de ventes privĂ©es ; d’un accès Ă la presse en illimitĂ© offert avec ePresse ou d’un accès aux caisses prioritaire en magasin Fnac. Au-delĂ des 12 mois de validitĂ©, l’abonnement est susceptible d’être reconduit automatiquement, par pĂ©riode d’un an, au tarif alors en vigueur auprès de la Fnac (sauf rĂ©siliation).

