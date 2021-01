Grosse chute de prix sur la carte Fnac+ & Deezer Premium 12 mois

La Fnac profite des soldes d'hiver 2021 pour permettre à ses nouveaux clients de souscrire à sa carte de fidélité Fnac+ ainsi qu’à l'offre Deezer Premium. L'ensemble est vendu à 60 euros seulement. Focus sur ce bon plan !

Faites une économie de près de 75 euros en vous offrant la carte Fnac+ et un accès à la plateforme Deezer Premium pendant 12 mois grâce aux soldes d'hiver 2021 de la Fnac. Vendu au tarif initial de 134,84 euros, le pack voit son prix diminuer à 60 euros ; ce qui fait 56% de remise immédiate de la part du site marchand français. À l'issue de la commande, un e-mail sera envoyé et celui-ci comprendra 2 codes d’activation : un à utiliser sur Deezer et un autre sur la Fnac pour activer les offres.

Les avantages de la carte Fnac+

Pendant un an, la carte Fnac+ donnera la possibilité à son client de bénéficier de nombreux avantages tels que la livraison express gratuite et illimitée, une remise immédiate de 5% sur le high-tech, les livres et bien d’autres produits ou encore un accès à la presse en illimité offert avec ePresse.

Que contient l'offre Deezer Premium ?

Pour bénéficier du service Deezer, vous ne devez pas avoir été abonné(e) à la plateforme ou avoir bénéficié d’une offre promotionnelle Deezer au cours des 12 derniers mois. Le service Deezer Premium 12 mois sera activé quand vous aurez renseigné votre carte de crédit sur le site Deezer.com durant le parcours d’activation du service. Au terme de la période d'un an, le service Deezer Premium sera reconduit à 9,99€/mois, sauf résiliation de votre part.

Le service de streaming musical Deezer Premium permet d'avoir un accès à un catalogue comprenant plus de 50 millions de titres à écouter (sur mobile, tablette et ordinateur), une bande-son personnalisée, des contenus musicaux disponibles même sans connexion, ainsi que des podcasts et radios à écouter en direct.