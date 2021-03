Grosse chute de prix sur l’assistant vocal Echo Dot 3 d’Amazon

Le monde des objets connectés est mis en avant pour ce nouveau bon plan. À l'occasion des Ventes flash de Printemps, l'Echo Dot 3 bénéficie d'une réduction de 50% chez Amazon. On fait le point sur cette nouvelle offre.

Alors que la 4ème version de l'assistant vocal est toujours à moitié prix, vous pouvez vous procurer l'Echo Dot 3 d'Amazon pour 5 euros moins cher.

Ainsi, la 3ème génération de l'Echo Dot du géant Amazon est proposée en vente flash au tarif de 24,99 euros au lieu de 49,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 25 euros de la part du site e-commerce. Le montant du produit étant inférieur à 25 euros d'achat, des frais de port à hauteur de 4,99 euros sont appliqués dans le cas d'une livraison à domicile. Pour éviter de payer ce supplément, il est possible de retirer l'article gratuitement dans une consigne Amazon Locker ou dans un autre point relais.

Pour rappel, l'Echo Dot 3 est un assistant vocal équipé d'Alexa. Il permet de contrôler l'ensemble de vos appareils connectés par la voix, de diffuser vos morceaux musicaux préférés et les informations en temps réel. L'Echo Dot 3 donne la possibilité à l'utilisateur de passer des appels vers les personnes disposant d'un appareil de la gamme Echo et de contrôler ses appareils connectés compatibles par simple commande vocale. Il sera aussi possible de retrouver les plateformes de streaming musical les plus connues du moment comme Deezer, Amazon Music Unlimited ou encore Spotify.