Apple Watch Series 5 : grosse chute de prix sur le modèle GPS + Cellular 44 mm

Profitez de ce bon plan Boulanger pour vous procurer la Watch Series 5 en promotion. Grâce à une réduction de 39%, le modèle GPS + Cellular 44 mm de la montre connectée d'Apple passe sous les 400 euros.

Poursuivons notre série de bons plans consacrée aux objets connectés. Après le Huawei Band 4 Pro chez Amazon et la Xiaomi Mi Watch Lite à la Fnac, découvrez une bonne affaire sur la Watch Series 5 chez Boulanger.

En ce moment, la montre connectée d'Apple disponible dans son modèle GPS + Cellular (avec un boîtier 44 mm) est à 399 euros au lieu de 659 euros ; soit une remise immédiate de 260 euros de la part du site marchand. Pour information, le produit vendu et expédié par Boulanger est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Pour rappel, la montre connectée Watch Series 5 de la firme de Cupertino est notamment dotée d'un écran Retina OLED LTPO, du GPS, du GLONASS, d’une boussole, d’un processeur S5, d’une puce sans fil W3 Apple et d’un haut‑parleur. Elle est également équipée d'un espace de stockage de 32 Go, de la norme Wi‑Fi (802.11b/g/n 2,4 GHz), du Bluetooth 5.0, d'une batterie en lithium‑ion rechargeable (autonomie jusqu’à 18 heures), d'une étanchéité maximale de 50 mètres et du système d’exploitation watchOS 6.