Grosse baisse de prix sur la manette Dualshock 4 pour PS4 !

La manette Dualshock 4 pour PS4 fait l’objet d’une réduction sur le site d’Amazon. Habituellement vendue pour 59.99 €, elle voit son prix chuter sous la barre de 40 euros, à plus exactement 39.90 €. Même si cette dernière sera en stock à partir du 18 juin, il est d’ores et déjà possible de la commander à ce tarif avantageux.

Si vous souhaitez acquérir une manette DualShock 4 pour votre PS4, vous pouvez profiter de ce bon plan Amazon qui permet de se procurer l’accessoire à moindre coût. En effet, cette dernière fait l’objet d’une réduction de 20 euros la faisant ainsi passer à 39.90 €. En stock le 18 juin, rien ne vous empêche de passer commande dès aujourd’hui pour bénéficier de ce tarif avantageux.

Sans fil, cette manette est également compatible avec les PC tournant sous Windows, Mac OS, et les appareils tournant sous Android et IOS. Elle intègre un haut-parleur mono intégré, un moteur de vibration intense, un pavé tactile, un système de détection de mouvements six axes, un port USB et d’extension, et une sortie de casque stéréo.

Enfin, la Dualshock 4 dispose également d’un batterie rechargeable intégrée, et la possibilité de jouer et de recharger la batterie simultanément. Une offre à saisir d’urgence, valable dans la limite des stocks disponibles.

