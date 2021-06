Grosse baisse de prix sur la Huawei Watch GT2 Pro chez la Fnac

Pendant quelques jours seulement chez la Fnac, vous pouvez profiter de la montre connectée Huawei Watch GT2 Pro Classique Gris avec 100€ de réduction !

Découvrir l'offre chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter de -23% de réduction sur la montre connectée Huawei Watch GT2 Pro Classique Gris. Elle se retrouve ainsi à seulement 229,99€ au lieu de 299,99€.

En prime, pour tout achat de la montre connectée, la Fnac vous offre les frais de livraison et un mois d'abonnement offert à la plateforme de streaming musical BrutX.

La Huawei GT2 Pro : une autonomie exceptionnelle et un suivi d'activité complet

Sortie fin 2020, la montre connectée Huawei GT2 Pro a su séduire, que ce soit par son design que par sa conception. Très performante, elle propose 32Mo de RAM et 4Go de mémoire ROM avec un processeur Kirin A1 qui, en plus d'être efficace, est très économe en énergie. Dotée d'une autonomie exceptionnelle pour une montre à ce prix, elle est équipée d'une batterie haute capacité de 450 mAh et se charge entièrement en moins de 2 heures.

Tournée vers le sport, la Huawei GT2 Pro vous propose un suivi d'activités sportives très complet avec une centaine de modes d'entraînement et une détection automatique du sport que vous pratiquez. La montre connectée est, de plus, équipée d'une puce GPS. Vous n'avez donc pas besoin de la connecter en Bluetooth à votre smartphone pour qu'elle fonctionne lors de vos séances de sport.

Enfin, dotée d'un écran Amoled de 1,39 pouces avec une résolution de 454 x 454px, la Huawei Watch GT2 Pro propose un design et une conception premium avec un cadran personnalisable et très lumineux. Autant dire que vous trouverez difficilement une montre connectée aussi efficace pour moins de 230€ !

Pour en savoir sur cette montre connectée, rendez-vous sur notre test complet de la Huawei Watch GT2 Pro.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.