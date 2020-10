Grosse baisse de prix sur la carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme 128 Go

Si vous avez besoin d'une carte mémoire avec une bonne capacité de stockage, alors ce nouveau bon plan est fait pour vous. Découvrez la microSDXC SanDisk Extreme de 128 Go qui fait l'objet d'une grosse baisse de prix chez le géant du commerce en ligne Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que la carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra d'une capacité de 64 Go est à moins de 10 euros, une autre carte mémoire de la marque SanDisk en promotion a attiré notre attention.

Cette fois-ci, la microSDXC SanDisk Extreme de 128 Go accompagnée d'un adaptateur SD est vendue au tarif de 17,99 euros au lieu de 38,99 euros chez Amazon France ; soit une jolie baisse de prix de 21 euros de la part du site marchand. Même si le prix du produit est inférieur à 25 d'euros d'achat, l'article est éligible à la livraison gratuite en point relais ou dans une consigne Amazon Locker.

La SanDisk Extreme de 128 Go (référence SDSQXA1-128G-GN6MA) est idéale pour les smartphones et tablettes tournant sous le système d'exploitation mobile Android, ainsi que pour les caméras d'action et les drones. Elle embarque des vitesses de transfert jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture pour des prises et des transferts rapides. L'accessoire est homologué A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides sur smartphone. La carte mémoire est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30). Enfin, la carte résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X et dispose d'une garantie à vie de la part du fabricant.