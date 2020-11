Achetez le Google Pixel 5 au meilleur prix à 589 € à l’occasion de la Black Friday Week

Profitez de la Black Friday Week pour acheter le Google Pixel 5 au meilleur prix chez Boulanger. Lancé il y a quelques semaines au tarif de 629 €, le smartphone vient de passer sous la barre des 590 €.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L’OFFRE SUR LE GOOGLE PIXEL 5

En raison de son SoC Snapdragon 765G, le Google Pixel 5 est un smartphone milieu de gamme. Mais pour le reste, il joue toujours dans la catégorie des modèles premium avec une expérience utilisateur agréable, un design de qualité, un bel écran OLED, un traitement photo toujours au top, mais aussi et surtout une autonomie confortable. Lancé en octobre dernier au tarif de 629 €, le smartphone profite d’une belle réduction de 40 €.

Dans le cadre de la Black Friday Week 2020, vous pouvez l’acheter en ce moment à 589 € chez Boulanger qui le vend au meilleur prix du web. Attention à la limite du stock. Alors que la Fnac proposait la même offre il y a quelques heures à peine, le Pixel 5 est déjà marqué en rupture de stock sur le site du marchand. C’est dire que le produit est convoité.

Le Google Pixel 5 est un smartphone compatible 5G grâce à son SoC Snapdragon 765G. Ce dernier est épaulé par 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go. Il est équipé d’un écran OLED Full HD+ de 6 pouces compatible HDR. Faut-il encore rappeler que les smartphones Google profitent d’une excellente qualité pour la partie photo. Le Pixel 5 ne déroge pas à la règle. Si vous souhaitez l’acheter, c’est maintenant.