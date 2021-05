Pixel 5 : le smartphone 5G de Google est en baisse de prix

Le Pixel 5 a récemment attiré votre attention ou votre curiosité ? Si c'est le cas, sachez que le smartphone 5G de la marque Google fait l'objet d'une baisse de prix chez quatre revendeurs français. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Alors qu'il est encore possible de profiter du Pixel 4a à prix réduit, le Pixel 5 est aussi dans le viseur de quelques sites marchands français.

Affiché au tarif conseillé de 629 euros, le Google Pixel 5 disponible dans son modèle Simplement Noir est vendu en ce moment à 579 euros chez Boulanger, Rakuten, la Fnac et Darty. Cela correspond à une remise immédiate de 50 euros de la part des quatre sites e-commerce.

Sorti en France durant l'automne 2020, le Pixel 5 est équipé d'un écran OLED en Full HD+ (1 080 x 2 340) flexible à 432 ppp. Il est aussi équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une capacité de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide, d'un double capteur de 12 + 16 MP, d'un capteur frontal de 8 MP et du système d'exploitation mobile Android 11. Pour en savoir plus sur le smartphone, vous pouvez lire notre article consacré au test du Google Pixel 5 ou regarder notre vidéo.