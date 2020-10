Google : la justice américaine lance une action en justice pour abus de position dominante

En préparation depuis plusieurs mois, la justice américain a constitué un dossier suffisamment solide pour lancer une action en justice contre Google, pour abus de position dominante. Selon un sénateur républicain, il pourrait s'agir “du procès pour abus de position dominante le plus importante de cette génération”.

Si vous suivez l'actualité sur Phonandroid, vous savez probablement que la justice américaine a ouvert une enquête antitrust visant Google, Apple, Facebook et Amazon. L'objectif ? Condamner les GAFAM pour avoir tout mis en œuvre pour tuer toute concurrence et ainsi assoir davantage leur situation de leader dans leur domaine respectif.

En septembre 2020, le Département de la justice américaine a fait savoir qu'il comptait déposer plainte contre Google, pour abus de position dominante. Depuis plus d'un an, les magistrats ont travaillé d'arrache-pied pour constituer un dossier en béton contre le géant du web. Concernant Google, le but est ici de mettre en lumière les comportements anticoncurrentiels instaurés par la firme de Mountain View.

L'enquête porte notamment sur deux secteurs clés de Google : le moteur de recherche et les revenus publicitaires. Or, on apprend ce mardi 20 octobre 2020 que le Département de la justice américain va officiellement engager des poursuites contre Google pour “atteinte au droit de la concurrence dans le but de préserver son monopole dans le domaine de la recherche et des annonces publicitaires en ligne“.

Here we go: UNITED STATES OF AMERICA et al v. GOOGLE LLC pic.twitter.com/cv3WHKwv3t — Daisuke Wakabayashi (@daiwaka) October 20, 2020

Nos confrères du journal Le Monde confirme que la plainte sera déposée auprès d'un tribunal fédéral de Washington DC. Pour l'heure, le ministère de la Justice américain n'a pas fait de déclaration officielle sur le sujet. Toutefois, des journalistes américains ont été conviés à un briefing virtuel cet après-midi. Nous devrions avoir des précisions très prochainement sur la date de la tenue du procès, et sur les sanctions qui pourraient être infligées à Google.

Selon les premières rumeurs, le Département de la justice américaine et la Commission fédérale du commerce (Federal Trade Commission ou FTC) pourraient être en mesure d'exiger le démantèlement de plusieurs activités du géant californien. Pour rappel, le démantèlement des GAFA n'est pas nouveau, et s'impose comme l'une des solutions envisagées pour lutter contre ce “genre de monopoles que nous n'avions pas vus depuis l'ère des barons du pétrole et des magnats des chemins de fer” pour reprendre les mots d'un rapport de 449 pages rédigé par des parlementaires démocrates.

Source : Le Monde