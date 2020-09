Le prix du Google Chromecast Ultra, compatible 4K, chute sous la barre des 50 €

Le dongle HDMI Google Chromecast Ultra fait l’objet d’une promotion du coté de l’enseigne Boulanger qui propose une réduction de 30 € permettant de l’avoir à 49,99 € au lieu de 79,99 € en moyenne. Un bon plan à ne pas rater pour celles ou ceux désirant se le procurer à moindre coût.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On ne présente plus le Chromecast Ultra de Google, le top du top en matière de dongle HDMI faisant office de passerelle multimédia pour les TV non connectées. Ce dernier fait actuellement l’objet d’une réduction de 37% faisant chuter son prix de 79,99 € à 49,99 € soit une remise non négligeable de 30 €.

Le Chromecast Ultra vous permet entre autre de streamer du contenu sur votre TV. Vous pourrez partager une vidéo YouTube par exemple sur votre TV, directement via votre smartphone. Fonctionnant sur prise secteur via son câble d’alimentation fourni, il se branche sur le port HDMI de votre TV et offre des performances rapides et fiables, ainsi qu’une lecture en streaming plus fluide via votre réseau Wi-Fi.

Très simple d’utilisation, il suffit de le brancher sur votre TV, le connecter à votre smartphone ou tablette au même réseau Wi-Fi et commencer à diffuser vos contenus. Ce dongle HDMI très polyvalent est également cCompatible avec l’assistant vocal Google Assistant. Un must have pour les personnes voulant connecter leur TV !

A voir aussi : Meilleur accessoire pour connecter sa TV (Chromecast, Amazon Fire Stick, Xiaomi Mi TV Stick)