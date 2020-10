Google abandonne Nest Secure, le système d’alarme connecté

Google vient d'abandonner Nest Secure. Lancé en 2017, le système d'alarme connecté n'est plus disponible sur la boutique en ligne de la marque. Google ne produira plus de Nest Secure mais s'engage à fournir un support client aux utilisateurs actuels de l'alarme.

En septembre 2017, Google lançait Nest Secure, un système d'alarme connecté modulaire. Le pack se compose d'un Nest Guard, un hub central destiné à contrôler tous les capteurs Nest de votre maison connectée, de capteurs Nest Detect pour sécuriser les lieux d'accès (porte, fenêtre…) et d'une télécommande permettant d'activer ou désactiver le système d'alarme sans devoir sortir son smartphone.

Véritable cerveau du système, le Nest Guard est équipé d’un clavier numérique, d’un détecteur de mouvement et d’une sirène d'alarme interne. De son côté, les Nest Detect fonctionnent comme la plupart des capteurs destinés à sécuriser une porte ou fenêtre. Ils se composent de deux éléments à placer de parts et d'autre de la porte. Le système d'alarme fonctionne évidemment de pair avec les caméras de sécurité connectée vendues par Nest et avec les enceintes Google Nest.

Sur le même sujet : Test Google Nest Hub Max – grande taille, gros potentiel, mais petite déception

Google cesse la production de Nest Secure

Lors du lancement, Google proposait le système d'alarme Nest Secure au prix de départ de 499$ aux États-Unis. Malgré ses atouts, le système n'a pas rencontré le succès escompté. Un an après la sortie, la firme de Mountain View a donc baissé le prix à 399$. Contrairement aux autres devices mis au point par Nest, le pack Secure n'a pas été commercialisé dans le reste du monde, et notamment en Europe, malgré ce qui était prévu.

Un peu plus de trois ans après le lancement, Google a donc cessé la production de son système d'alarme connecté. Le pack n'a plus disponible à l'achat sur le Google Store. Il est cependant encore proposé par certains revendeurs américains, dont BestBuy.

Interrogé par confrères de The Verge, Google a confirmé l'abandon pure et simple de Nest Secure. “Google Nest ne produira plus Nest Secure, mais nous continuerons d'offrir un support client à nos utilisateurs de sécurité de la même manière” s'est engagé Google. Regrettez-vous l'abandon du système d'alarme connecté ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : The Verge