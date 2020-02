GoodOffer24 : la licence de Windows 10 Pro est en promo à 10,38 € et celles d’Office Pro 2016 et 2019 sont à 23,22 € et 41,99 €

Si vous cherchez Ă mettre Ă jour votre système d’exploitation ou Ă installer une suite bureautique, les offres Ă petits prix du site GoodOffer24 sont très intĂ©ressantes. D’autant plus que le code promo PA30 vous permet de bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©duction supplĂ©mentaire de 30 %.

Si vous craignez de rester sous Windows 7, puisque Microsoft a dĂ©cidĂ© de ne plus supporter de ce système d’exploitation depuis quelques jours, la mise Ă jour vers Windows 10, Home ou Professional, doit ĂŞtre envisagĂ©e. Toutefois, les prix demandĂ©s par l’Ă©diteur peuvent dissuader certains utilisateurs. Dans ce cas, le site GoodOffer24 propose de nombreuses offres Ă des prix dĂ©fiant toute concurrence. En effet, le site GoodOffer24 commercialise les applications Microsoft, comme Windows 10 ou la suite bureautique Office, Ă des prix très avantageux. Et si vous avez besoin de l’OS et des applications, le site propose des bundles contenant les licences d’utilisation pour un ou cinq utilisateurs. Bon point, en ce dĂ©but d’annĂ©e 2020, GoodOffer24 vous permet d’utiliser le code promo PA30, qui procure une remise de 30 % sur les offres suivantes :

Votre commande arrivera par mail très rapidement après votre achat. Il ne sera pas nĂ©cessaire d’attendre plusieurs jours que votre commande soit livrĂ©e. Et s’il y avait le moindre problème ou si vous aviez une question, le service après-vente sera lĂ pour vous aider. Une fois votre produit mis dans le panier d’achat, cliquez simplement sur « Ajouter au Panier ». IntĂ©grez le code de promo correspondant puis « Utiliser le coupon ». La rĂ©duction s’appliquera alors automatiquement. Vous n’avez plus qu’Ă crĂ©er votre compte pour finaliser votre achat. Et si vous avez le moindre problème, n’hĂ©sitez pas Ă contacter le service client ([email protected]) qui vous rĂ©pondra dans les meilleurs dĂ©lais.

Cet article est une publication sponsorisée par GoodOffer24.