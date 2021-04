Genshin Impact version 1.5 : découvrez toutes les nouveautés du jeu PS4 et PS5

Une nouvelle mise à jour du jeu PS4/PS5 Genshin Impact est sortie ce 28 avril. La 4K, des temps de chargement raccourcis, deux nouveaux personnages, deux nouveaux boss, un nouveau mode de jeu, des temps de chargement raccourcis, etc. Découvrez dans cet article toutes les nouveautés du jeu pour PS4 et PS5.

La nouvelle mise à jour 1.5 du jeu pour PS4 et PS5 Genshin Impact est enfin sortie ! Pour l’occasion, nous faisons le point sur toutes les nouveautés apportées dans ce jeu désormais culte.

Pour ceux qui l’auraient raté jusqu’ici, Genshin Impact vous propose un monde ouvert, en exploration libre, jouable en co-op jusqu’à 4 joueurs. Au départ du jeu, vous incarnez un garçon ou une jeune fille, des jumeaux venus d’un autre monde et séparés par un dieu inconnu qui vous a lancé un sort pour vous faire tomber dans un sommeil profond. Votre personnage se réveille au lancement du jeu et ne reconnaît rien autour de lui.

Vous partez alors pour une véritable aventure narrative avec du nouveau contenu en permanence et accessible gratuitement du début à la fin. Le jeu vous amène dans le monde merveilleux de Teyvat où des centaines de créatures vivent ensemble en harmonie. Dirigé par sept Archons, Teyvat voit les sept éléments converger.

Le but : explorer toutes les contrées de Teyvat et triompher de nombreux adversaires venus bloquer votre route. Pour ce faire, vous accédez à un système de combat stratégique, mais aussi nerveux, basé sur la synergie entre les 7 éléments : Anémo, Electro, Hydro, Pyro, Cryo, Dendro et Géo.

L’univers de Genshin Impact est unique et vous profitez de graphisme soignés avec une bande-originale symphonique et un système de progression des personnages et des équipements profond. Au cours de votre aventure, vous pourrez créer votre équipe de rêve afin d‘affronter des challenges de plus en plus difficiles.

La mise à jour 1.5 de Genshin Impact : la 4K sur PS5 et des nouveaux personnages

Ce 28 avril, les développeurs du Genshin Impact ont lancé la mise à jour 1.5 du jeu. Pour les chanceux qui bénéficient d’une PS5, elle vous fait profiter des nouveautés suivantes :

L’arrivée de la 4K avec 60fps.

Un temps de chargement raccourci.

Des textures améliorées.

La possibilité d’importer votre progression depuis la PS4.

Grâce à la nouvelle mise à jour 1.5, que vous soyez sur PS4 ou PS5, vous pouvez profiter de 2 nouveaux personnages : Eula, un chevalier aux Embruns de Mondstadt, et Yanfei, une conseillère juridique à Liyue. Eula est un personnage 5 étoiles avec un oeil divin Cryo, capable de manier l’épée à deux mains.

Yanfei, de son côté, est née à Liyue avant la guerre. Elle est spécialiste du droit et des contrats et aide les personnes qui rencontrent des problèmes juridiques. C’est un personnage 4 étoiles avec un œil divin Pyro. Elle est capable de générer des sceaux écarlates et combat avec un catalyseur.

Grâce à la mise à jour 1.5 de Genshin Impact, vous allez également pouvoir rencontrer deux nouveaux ennemis. Le premier, Azhdaha, a été ajouté au Donjon de la conquête et vous permet de gagner encore plus de récompenses tous les lundis. Il est prisonnier d’un sceau spécial et peut attaquer avec différents types d’énergie élémentaire, mais aussi modifier l’environnement sur le champ de bataille.

Avec cette version 1.5, vous allez aussi pouvoir combattre un nouveau boss provenant des rangs de l’Abîme : le Chantre de l’Abîme – Foudre pourpre. Attention, il attaque à distance et utilise les éléments Hydro et Electro. Il peut même réduire l’énergie élémentaire des joueurs avec certaines de ses attaques.

Après avoir téléchargé la mise à jour 1.5, retournez voir Madame Ping et obtenez votre propre “Sérénithéière”. Vous pourrez ainsi créer votre domaine et l’aménager selon vos goûts et les styles que vous préférez. Enfin, dernière nouveauté, et pas des moindres, la mise à jour 1.5 vous permettra de continuer l’histoire et de profiter de nouvelles heures de jeu.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Playstation.