Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 : découvrez toutes les offres de lancement sur le Samsung Shop

En ce moment sur le Samsung Shop, vous pouvez bénéficier de plusieurs offres exceptionnelles pour tout achat d'un Samsung Galaxy Z Flip3 5G ou d'un Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Une occasion en or de profiter d'un smartphone pliable à prix cassé !

Découvrir le Galaxy Z Fold3 5G

Jusqu'au 31 octobre prochain (inclus), Samsung vous offre de nombreux cadeaux pour tout achat du Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Si vous vous procurez le smartphone dès maintenant sur le Samsung Shop, vous pouvez ainsi profiter de :

100€ de remise supplémentaire grâce à la reprise de votre ancien smartphone.

Jusqu'à 150€ de remise sur plusieurs nouveautés comme la Galaxy Watch4, les Galaxy Buds2 et bien d'autres accessoires.

1 an d'assurance Samsung Care+ offert.

5% du montant de votre achat crédité en point Rewards sur votre compte Samsung.

Bonne nouvelle : ces offres sont également valables pour tout achat d'un Samsung Galaxy Z Flip3 5G, l'autre modèle de smartphone pliable Samsung.

Découvrir le Galaxy Z Flip3 5G

Les deux smartphones sont tous deux dotés d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888 Octa-core avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, un capteur Grand Angle de 12MP, un capteur Ultra Grand Angle de 12MP, un capteur frontal de 10MP et la compatibilité 5G.

Ils diffèrent cependant sur plusieurs points. Le Galaxy Z Fold3 5G propose en effet 12Go de RAM contre 8Go pour le Z Flip3 5G, ainsi qu'une compatibilité S Pen, un appareil frontal interne de 4MP et un capteur téléphoto de 12MP. Les écrans du Z Fold3 5G sont également plus grands : 7,6″ contre 6,7″ pour l'écran principal et 6,2″ contre 1,9″ pour l'écran externe. Enfin, le Z Fold3 5G propose une batterie de 4400 mAh contre 3300 mAh pour le Z Flip3 5G.

Galaxy Watch4 et Galaxy Buds2 : les autres offres du Samsung Shop

Si vous achetez une Galaxy Watch4 depuis le Samsung Shop, le constructeur coréen vous offre également :

50€ de crédit Google Play (valable jusqu'au 20 octobre inclus).

50€ de bonus reprise pour votre ancien appareil (+50€ supplémentaires si votre ancien appareil est une Galaxy Watch et que votre achat a lieu avant le 20 octobre).

10% du montant de votre achat crédités en points Samsung Rewards.

Découvrir la Galaxy Watch4

Enfin, pour tout achat d'une paire de Galaxy Buds2 avant le 31 octobre prochain (inclus), l'enseigne vous propose :

Une remise différée avec la reprise de vos anciens écouteurs sans fil.

5% du montant de votre achat crédités en points Samsung Rewards.

Découvrir les Galaxy Buds2

Depuis le Samsung Shop, vous bénéficiez aussi d'une offre de financement de 10x à 36x sans frais et de la livraison dans les 24h suivant votre commande.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.