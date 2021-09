Galaxy Watch4 : plein de cadeaux offerts pour tout achat de la montre chez Samsung

À l’occasion du lancement de ses deux nouvelles montres connectées, les Galaxy Watch4 et Galaxy Watch 4 Classic, Samsung vous propose une multitude de cadeaux exceptionnels.

Découvrir les Galaxy Watch4 et Watch4 Classic sur le Samsung Shop

Sorties très récemment, les nouvelles montres connectées de Samsung sont d’ores et déjà accompagnées de plusieurs offres sur le Samsung Shop.

Jusqu’au 31 octobre prochain(inclus), pour tout achat de l’un des deux modèles, le constructeur coréen vous propose en effet :

50€ de bonus offerts pour la reprise de votre ancienne montre connectée.

10% du montant de la montre achetée crédités sur votre compte Samsung en point Rewards.

Aussi, si vous achetez la Galaxy Watch4 ou Watch4 Classic avant le 20 octobre prochain (inclus), vous pouvez également bénéficier de 50€ de crédit offerts sur votre compte Google Play (via une ODR).

Galaxy Watch4 ; l’alliance parfaite entre le savoir-faire de Samsung et l’écosystème Google

Disponibles à partir de 259,10€ et 319€, les Galaxy Watch4 et Galaxy Watch 4 Classic font parler d’elles depuis leur sortie, et pour causes. Ce sont en effet deux bijoux de technologies. Côté nouveauté, elles disposent toutes les deux d’un nouveau système d’exploitation, Tizen OS et ont largement enrichi l’écosystème d’applications Google.

Elles offrent aussi de nouvelles fonctionnalités, dont certaines sont une première mondiale comme la mesure de la composition corporelle via un capteur BioActive. Elles peuvent ainsi indiquer l’IMC, le taux de graisse, la masse hydrique, la masse squelettique, etc.

On retrouve également sur les deux montres des fonctionnalités plus classiques, mais toujours utiles comme la mesure du rythme cardiaque et du taux de stress, le suivi avancé du sommeil et des ronflements ou encore le suivi sportif avec plus de 95 activités préenregistrées.

Pour en savoir plus sur la nouvelle montre connectée Samsung et toutes ses qualités, vous pouvez consulter notre test complet de la Galaxy Watch4.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.