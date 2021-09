Galaxy Watch 4 : 100€ de bonus reprise et 50€ de crédit Google Play offerts chez Boulanger

Les Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic sont enfin disponibles à la vente. Pour l'occasion, Boulanger vous propose deux offres exceptionnelles pour tout achat de l'une de ces nouvelles montres connectées.

Si vous achetez une Galaxy Watch 4 ou Galaxy Watch 4 Classic chez Boulanger, vous pouvez profiter des offres de lancement suivantes :

Jusqu'à 100€ offerts pour la reprise de votre ancien appareil.

50€ de crédit Google Play offerts.

Attention, ces offres sont limitées dans le temps. Pour en profiter, vous devez effectuer votre achat avant le 20 octobre prochain (inclus). Vous trouverez le coupon avec toutes les explications nécessaires pour profiter de l'offre sur le site de Boulanger.

Les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic : des montres connectées riches et complètes

Disponibles respectivement à partir de 399€ et 449€, les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic sont deux condensés de technologies innovantes. Côté interface, elles proposent toutes les deux un nouveau système d'exploitation, Tizen OS, et un enrichissement de l'écosystème Google avec en plus d'applications disponibles.

Elles proposent également des fonctionnalités de santé et de bien-être avancées afin de vous être utiles dans votre quotidien. Parmi ces dernières, on trouve notamment :

Des fonctionnalités de bien-être comme la mesure du rythme cardiaque, du taux de stress, SpO2, VO2 max, etc.

Des fonctionnalités de santé comme l'électrocardiogramme et la mesure de la pression artérielle.

Le suivi avancé du sommeil et des ronflements.

Le suivi sportif avec plus de 95 activités détectables automatiquement.

Pour la première fois sur le marché des montres connectées, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic proposent aussi la mesure de la composition corporelle grâce à un capteur BioActive. Les montres peuvent ainsi vous indiquer votre IMC, taux de graisse, masse squelettique, masse hydrique, etc.).

Autre nouveauté : la boussole, qui permet une meilleure utilisation de Google Maps. Les deux montres connectées Samsung offrent aussi deux fois plus de stockage qu'auparavant et passent de 8Go à 16Go. On note également la présence d'un processeur Exynos W920 encore plus rapide que celui de la Galaxy Watch 3.

Enfin, côté design, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic ne dérogent pas à la règle et sont toujours aussi élégantes. La Galaxy Watch 4 est en aluminium. La Galaxy Watch 4 Classic reprend, de son côté, les codes de l'horlogerie classique avec un cadran rotatif physique et de l'acier inoxydable.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Boulanger.