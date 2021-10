Galaxy S22 : Samsung s’attend à vendre moins de 20 millions de smartphones

Les Galaxy S22 ne seront produits qu'en 20 millions d'exemplaires, rapporte une fuite. Samsung s'attend apparemment à ce que sa future gamme de smartphones ne rencontre pas un succès monstre. Le fabricant miserait surtout sur le modèle le moins cher.

D'après les informations de The Elec, Samsung aurait revu à la baisse la quantité de Galaxy S22 à produire. Le géant de Séoul aurait prévu de produire 20 millions de smartphones dans les mois à venir. C'est peu par rapport aux habitudes du fabricant pour la gamme des Galaxy S.

Par exemple, Samsung avait produit 30 millions de Galaxy S21 en prévision du lancement. On imagine donc que l'entreprise ne s'attend pas à ce que les ventes des S22 soient particulièrement élevées. Samsung réagit visiblement aux faibles ventes enregistrés par les Galaxy S21.

Samsung mise tout sur le Galaxy S22 le moins cher

En l'espace de 6 mois, la firme n'a vendu que 13,5 millions d’exemplaires dans le monde. Les Galaxy S21 se sont bien moins vendus que les précédentes générations, les Galaxy S20 et les Galaxy S10. Alors que les smartphones pliables de la marque cartonnent, la gamme des Galaxy S est peu à peu délaissée par les consommateurs. La pénurie de puces informatiques, qui paralyse toute l'industrie de l'électronique, pourrait aussi avoir influé sur la décision de Samsung.

Dans le détail, Samsung produirait davantage de Galaxy S22 standard que de Galaxy S22+ ou de Galaxy S22 Ultra. Le modèle le plus abordable devrait représenter plus de la moitié du volume de production de la gamme. Le smartphone avec écran de 6,1 pouces représenterait 50 à 60% de la production totale. C'est la première fois que Samsung mise autant sur le téléphone le moins cher d'une gamme Galaxy S.

De son côté, le Galaxy S22+, le modèle intermédiaire, représenterait 20% du total de la production. Enfin, le Galaxy S22 Ultra, l'édition la plus premium avec stylet S-Pen intégré et un look façon Galaxy Note, ne représenterait que 20 à 30% du volume de production. Samsung s'attend à ce que le Galaxy S22 le moins cher rencontre plus de succès que ses grands frères.

Evidemment, il est toujours possible que Samsung revoit à la hausse ses estimations d'ici le lancement de la production de masse des Galaxy S22. Aux dernières nouvelles, la gamme sera annoncée au début du mois de janvier 2022. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

