Galaxy S21 (S30) et S21 Ultra : ces vidéos montrent leur design sous toutes les coutures

Les Galaxy S21 (S30) et S21 Ultra s'illustrent dans deux vidéos mises au point par OnLeaks. Des mois avant l'arrivée des premières informations officielles, les deux séquences permettent de se faire une meilleure idée du design des prochains smartphones phares de Samsung.

Il y a quelques jours, OnLeaks a publié les premières rendus 3D montrant le design des Galaxy S21 (S30) et Galaxy S21 (S30) Ultra. Comme toujours, l'informateur base ses créations sur les schémas de fabrication en 3D récupérés sur les lignes de production de Samsung. Ces images dévoilent le design des appareils dans les grandes lignes.

Néanmoins, il n'est pas impossible que Samsung apporte encore quelques changements au look de ses terminaux d'ici le lancement de la production de masse. Cependant, l'informateur est connu pour dévoiler le design de smartphones attendus des mois avant la sortie. Ces dernières années, OnLeaks a ainsi dévoilé le design des Pixel 5, des iPhone 12 ou encore des P30 des mois avant l'émergence d'informations officielles.

Découvrez dans les détails le design des Galaxy S21 (S30)

Sur base des rendus réalisés, OnLeaks a réalisé deux vidéos de présentation en 360 degrés (voir ci-dessous). Les deux séquences ne durent que 21 secondes. On retrouve donc l'écran troué Infinity-0 similaire à celui des Galaxy S20. Sur la face arrière, Samsung opte pour d'imposants appareils photo. Le bloc photo rectangulaire du S21 Ultra paraît encore plus proéminent que celui des S20 Ultra ou Note 20 Ultra. Il abrite jusqu'à 4 modules photo.

On notera que le Galaxy S21 Ultra n'est pas équipé d'un emplacement destiné à accueillir un stylet S-Pen. Selon OnLeaks, le smartphone pourrait néanmoins être compatible avec le stylet. Plusieurs rumeurs abondent dans le même sens et assurent que Samsung envisage d'abandonner la gamme des Note.

Aux dernières nouvelles, Samsung aurait décidé de lancer les Galaxy S21 (S30) dès le mois de janvier 2021. En général, la firme sud-coréenne dévoile les Galaxy S dans le courant de février/ mars. On vous en dit plus dès que possible sur les prochains Samsung. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.