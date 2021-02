Galaxy S21 : le prix a déjà chuté de 22% en quinze jours

Rakuten France brade déjà les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra : deux semaines à peine après leur sortie, le Galaxy S21 est par exemple disponible 22% moins cher que le prix de vente conseillé par Samsung. Son prix tombe ainsi à 699 € seulement jusqu'au 2 mars 2021.

Il est courant que le prix des smartphones Android chute rapidement après leur sortie. Il faut néanmoins en général attendre quelques mois pour profiter des meilleures offres. Or, grâce à Rakuten France, plus besoin d'attendre ! L'enseigne vient de clore ses soldes d'hiver et propose depuis des prix très intéressants sur la gamme des Galaxy S21, S21+ et Ultra.

Voici les quelques réductions dont vous pouvez profiter en ce moment sur Rakuten pour acheter le Galaxy S21 à prix réduit :

Galaxy S21 256 Go Gris, Rose, Violet ou Blanc : 699,99 € (PVC : 909 € soit -22%)

Galaxy S21 Ultra 256 Go Argent : 1 039,99 € (PVC : 1 309 € soit -20%)

Rakuten France brade déjà agressivement les Galaxy S21 et certains autres smartphones Samsung

Plutôt pas mal pour un smartphone qui n'est sorti qu'il y a à peine un peu plus de quinze jours ! Evidemment, comme vous le voyez plus haut, la plus belle promotion concerne le Galaxy S21 256 Go puisque ce dernier est en ce moment disponible moins cher que le S21 128 Go sur le même site. Imaginez, pour un tarif d'à peine 700 € les clients ont accès à ce qui se fait de mieux sur Android et chez Samsung.

Notez d'ailleurs ce ce n'est pas la seule belle promotion que propose le site en ce moment sur les smartphones Samsung. Rakuten France propose en effet également une réduction de 39% sur le smartphone pliable Galaxy Z Fold 2 256 Go – son prix passe de 2050 € à 1 249 € soit le prix d'un smartphone très haut de gamme classique – au lieu du prix d'un PC portable haut de gamme.

Il est également possible d'économiser 7 € supplémentaires en entrant le code RAKUTEN7 lors de la validation de la commande (code valide dès 49 € d'achats). Bien sûr, malgré ces promotions les appareils bénéficient de toutes les protections et garanties Rakuten habituelles – et vous permet d'ajouter quelques euros à votre Club R Rakuten, si vous y avez souscrit. Notez pour terminer que ces prix réduits ne seront pas disponibles après le 2 mars 2021 :

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GALAXY S21 EN PROMOTION