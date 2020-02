Galaxy S20+ vs Galaxy S10+ : quels changements entre les deux smartphones ?

Le Galaxy S20+ a été officiellement présenté par Samsung le 11 février 2020 à l’occasion d’une conférence Unpacked. L’occasion de le comparer au S10+ lancé l’année dernière et de déterminer sur quels points il évolue par rapport à la précédente mouture.

Que vous soyez en possession d’un S10+ et envisagiez de passer au modèle plus récent avec le S20+ ou que vous hésitiez pour un achat entre les deux modèles, ce comparatif est fait pour vous. Mais commençons avec un petit peu de contexte. En 2019, était lancé le Galaxy S10+, alors le smartphone grand public (on oublie donc les variantes 5G et le Fold) le plus haut de gamme de la marque. Il était accompagné deux autres mobiles de sa série, les S10e et S10.

Changement de stratégie cette année, Samsung apporte du changement à la gamme S. Pas de « 11 » comme sur l’iPhone, on passe directement au 20. Ce qui tombe bien puisqu’on est en 2020. Mais surtout, le S20+ n’est pas LE flagship du constructeur en ce début d’année : celui se positionne comme une configuration intermédiaire dans la série, mieux équipé que le S20 mais moins premium que le S20 Ultra. Un élément à prendre en compte avant de comparer les S10+ et S20+.

Fiche technique

Fiche technique du Galaxy S20+ Fiche technique du Galaxy S10+ Ecran 6,7" AMOLED Infinity Display 120 Hz 6,4" AMOLED Infinity Display Photo / Vidéo 64 MP (f/1.5-2.4)

12 MP (f/2.4) téléphoto 2x

12 MP (f/2.2) ultra grand angle

Caméra ToF 1 capteur 12 Mp (f/1,5), 1 capteur 12 MP (f/2,4) et un 3ème capteur 16 MP. Stabilisation optique, définition 4K et Double flash LED Selfie 1 capteur 2 capteurs Mémoire interne 128 Go 128/512 Go Connectivité Bluetooth, Wi-Fi, 4G, 5G Bluetooth, Wi-Fi, 4G SoC Exynos 990 Exynos 9820 RAM 12 Go 8 Go Lecteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Batterie 4500 mAh 4100 mAh

Écran

Pour loger le capteur photo frontal, Samsung conserve sur le S20+ le système de poinçon qu’on retrouve chez la marque depuis la série des S10. Mais celui-ci a été repositionné et se trouve désormais au centre de l’écran, et non plus sur le côté. C’était déjà le parti pris pour les Note 10, pas vraiment de surprise de ce côté-là, donc. Le lecteur d'empreintes est situé sous la dalle.

Bien entendu, le Galaxy S20+ embarque comme son prédécesseur un écran Infinity Display de technologie AMOLED. Mais celui-ci offre une diagonale plus généreuse de 6,7 pouces, contre 6,4 pouces sur le S10+. La tendance à l’agrandissement des dalles de smartphone n’a pas l’air de s’arrêter. Cela est rendu possible par la réduction toujours plus impressionnante des bordures autour de l’écran.

Pour ce qu’il en est de la qualité de l’affichage, Samsung ne change pas les bonnes vieilles habitudes avec une définition allant jusqu’au QHD+ (1440 pixels). Le S20+ se démarque cependant avec sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, le double du S10+. Ce genre de fonctionnalité, entre autres poussée par OnePlus, est de plus en populaire sur le haut de gamme. Un écran 120 Hz permet une meilleure fluidité de l’action, du simple swipe ou scroll en navigation au jeu vidéo. La différence est assez flagrante et une telle fonctionnalité est un véritable atout pour le S20+.

Photo

On évoquait un peu plus haut le poinçon présent à l’écran. Celui du S20+ est bien plus discret que celui du S10+, et pour cause : Samsung abandonne le double capteur photo frontal sur cette génération. Les modules 10 MP f/1.9 et 8 MP f/2.2 du S10+ laissent place à un unique 10 MP f/1.9 sur le S20+. On gagne ainsi de l’espace pour l’écran, le poinçon étant parfois gênant dans certaines applications.

Au dos, le S20+ embarque un setup à quatre capteurs, là où le S10+ se contentait de trois. Le premier cité bénéficie d’un capteur ToF supplémentaire pour la gestion de la profondeur de champ. Mais c’est loin d’être le seul changement effectué en matière de photographie, qui semble être une priorité de Samsung cette année, lui qui est concurrencé par Huawei et ses formidables photophones sur ce point.

Pour commencer, le fabricant a décidé de supprimer le système de double ouverture du capteur principal, présent depuis la série des S9. Le coût d’un tel dispositif par rapport à son apport réel a été jugé trop élevé pour justifier sa conservation. On reste sur du 12 MP. Pas grand-chose à dire sur l’ultra angle, qui ne connait pas de grand bouleversement. Ce qui n’est pas le cas du téléobjectif, bien plus ambitieux sur le Galaxy S20+. Celui-ci passe de 12 à 64 MP et permet un zoom optique x3, contre x2 sur le S10+. Le S20+ est aussi capable de proposer des zoom hybrides x30.

Mémoire

Samsung passe à la vitesse supérieure au niveau de la RAM et intègre 12 Go au Galaxy S20+, contre 8 Go sur le S10+. Clairement, le fabricant a ici la volonté d’afficher une fiche technique impressionnante pour répondre aux produits chinois, OnePlus, Oppo, Xioamo ou même Realme proposant déjà de telles caractéristiques sur des appareils vendus moins chers. Mais soyons honnête, ces 4 Go de mémoire vive supplémentaires qu’on retrouve sur le S20+ par rapport au S10+ ne justifient pas à eux seuls de se tourner vers le premier cité. La RAM est surtout utile pour le multitâche et la gestion des tâches de fond, un domaine où le S10+ s’en sort très bien avec ses 8 Go.

Pour l’espace de stockage, la marque n’en a pas fait des caisses. On se contente d’une configuration à 128 Go, avec un emplacement pour carte microSD qui permet d’obtenir plus de mémoire. Le S10+ proposait également 128 Go de mémoire interne, avec une variante allant jusqu’à 512 Go. Samsung doit estimer que 128 Go est une bonne base pour la plupart des utilisateurs, et que proposer plus ne servirait qu’à faire monter le prix de son appareil. Les quelques consommateurs pour lesquels 128 Go n’est pas suffisant sont sans doute déjà habitués à utiliser des cartes microSD.

Performances

Le Galaxy S20+ est équipé du SoC Exynos 990 en Europe. Sur le vieux continent, les smartphones de Samsung continuent de tourner avec les puces maison du fondeur sud-coréen, alors qu’une bonne partie du reste du monde, États-Unis et Chine en tête, ont droit au Snapdragon 865 de Qualcomm. Généralement, les Snapdragon sont plus performants que les Exynos. Bien sûr, la différence apparaît surtout sur benchmark et est très dure à détecter en conditions d’utilisation réelles, mais on peut tout de même regretter d’être privé du meilleur à ce niveau de prix.

Pour revenir à notre comparaison entre S20+ et S10+, il y a forcément une amélioration avec l’Exynos 990 par rapport à l’Exynos 9820 de l’année dernière. Mais on ne s’attend pas non plus à un gain de puissance démesuré. L’Exynos 990 devrait par contre offrir un rapport performances / énergie consommée bien plus intéressant. Une bonne nouvelle étant donné que l’écran 120 Hz QHD+ avec fonctionnalité Always-On devrait consommer un volume conséquent de batterie.

Autonomie et recharge

La batterie du Galaxy S20+ est plus généreuse que celle du S10+ : 4500 mAh contre 4100 mAh. Cela va lui permettre d’absorber la consommation supplémentaire engendrée par la fréquence de rafraîchissement 120 Hz de l’écran et même sur le papier offrir une autonomie supérieure. Mais pour en avoir le cœur net, il faudra attendre les tests d’autonomie.

Mais là où le S20+ est bien plus performant que son prédécesseur, c’est sur la recharge. Celle du S10+ est limitée à 15W, c’est peu si l’on compare à ce que proposait la concurrence chinoise l’année dernière. Samsung se rattrape sur cette génération en intégrant une recharge rapide de 45W par USB-C. De quoi remonter le niveau d’énergie de la batterie en un éclair.

Si vous êtes accro à la recharge sans fil, le S20+ se montre moins intéressant. On retrouve la même technologie que sur le S10+. Idem pour la fonctionnalité de recharge inversée servant à charger d’autres appareils avec la batterie même du mobile, qui ne s’améliore pas vraiment sur ce nouveau modèle.

Logiciel

À court terme, pas vraiment de différence entre les deux appareils. Le Galaxy S20+ embarque l’excellente surcouche One UI 2.0, la nouvelle interface de Samsung basée sur Android 10. Sorti sous Android 9 Pie, le S10+ a reçu une mise à jour pour passer à la même version que le S20+. Forcément, on peut par contre anticiper que le suivi logiciel du S10+ s’arrête un an avant celui du S20+.

Design

Pas de grand bouleversement en termes de design, on reste avec le S20+ dans la logique de la série des Galaxy S. L’écran incurvé aux bords « waterfall » est plus réussi que jamais, sans toutefois réinventer le concept. Le menton a encore été très légèrement réduit, et on vous le disait dans les parties photo et écran, le poinçon est bien plus discret sur le S20+ que sur le S10+ et ses deux modules photo frontaux.

À l’arrière, les modifications sont plus visibles. Les trois capteurs photo du S10+ sont positionnés à l’horizontale, en haut et au centre du smartphone. C’est bien sûr une question de goût, mais le setup du S20+ est esthétiquement moins réussi avec un regroupement en haut à gauche de l’ensemble des composants dans une forme rectangulaire. Esthétiquement, un tel choix n’a pas réussi aux Pixel 4 et iPhone 11, c’est le même constat sur le S20+.

Au niveau des matériaux et finitions, les deux smartphones sont des pointures dans leur domaine avec leur châssis en aluminium et leur dos en verre. Ils embarquent tous deux la certification IP68 de résistance à l’eau et à la poussière. Pour l’audio, le port jack 3.5mm fait son grand retour avec cette génération, alors qu’il est absent sur le S10+. Un point à prendre en compte avant de se décider.

Prix

En 2019, le S10+ 8 Go/128 Go était sorti au tarif de 1009 euros. Samsung n’a absolument rien changé à sa gamme tarifaire, et c’est donc au même prix que s’affiche le S20+ dans sa version 8Go / 128 Go / 4G. En revanche, il existe aussi une édition en 12 Go / 128 Go / 5G, laquelle s’affiche à 1109 euros. La différence entre les deux modèles n’était pas finalement pas si importante (100 euros seulement), cette dernière édition reste probablement la plus intéressante. Notez enfin que Samsung commercialisera également une édition en 512 Go / 12 Go / 5G, mais que sa disponibilité en Europe reste totalement incertaine.