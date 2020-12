Galaxy S20 et Note 20 à prix choc avec le Black Friday Cdiscount

C’est parti pour le Black Friday Cdiscount. Pour l’occasion, l’enseigne en ligne propose une offre de folie sur les Samsung Galaxy Note 20 et S20. Il est possible de se les procurer respectivement à 699 € et 579 €. Si vous êtes intéressé par l’un de ces deux smartphones premium, c’est le moment idéal de craquer !

Le Black Friday Cdiscount démarre ce jeudi 3 décembre et n’attend pas la journée de vendredi pour proposer des offres et réductions sur les produits high-tech. A découvrir pour les personnes à la recherche d’un smartphone haut de gamme, les Galaxy S20 et Note 20 proposés à prix canon pour l’occasion.

Le Samsung Galaxy S20 est disponible à 579 euros tandis que le Galaxy Note 20 à 699 euros. C’est plutôt très intéressant sachant que le tarif conseillé du premier est de 809 euros et de 959 euros pour le second. Le Galaxy S20 est doté d’un écran troué AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme les ROG Phone par exemple. Parfait pour les fans de jeux vidéo sur smartphone.

Sous le capot on retrouve le SoC Exynos 990 gravé en 7nm, conçue par Samsung est épaulée par 8 de mémoire vive et 128 Go stockage interne sur cette variante. Samsung a aussi intégré une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge rapide de 25W.

Concernant les caractéristiques du Galaxy Note 20, le smartphone de Samsung est équipé d’un écran 6,7″ Infinity-O AMOLED 19,5:9 (définition de 2400 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement à 60 Hz) d’un processeur Exynos 990 (7nm), d’une mémoire vive de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage de 256 Go, d’une batterie de 4300 mAh et du système d’exploitation mobile Android 10. La partie photo se compose d’un capteur avant de 10 MP et d’un triple capteur de 64 + 12 + 12 MP.