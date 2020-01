L’excellent Samsung Galaxy S10 est à un bon prix sur Rue du Commerce

Vous avez l’intention d’acheter prochainement le Galaxy S10 pour les soldes ? Profitez de ce bon plan smartphone chez Rue du Commerce où le site marchand propose une remise immédiate de 34% sur l’achat du téléphone de chez Samsung.

On vous donne donc rendez-vous sur le site Rue du Commerce pour acquĂ©rir en promotion l’excellent Samsung Galaxy S10. AffichĂ© en temps normal Ă 909 euros, le tĂ©lĂ©phone voit son prix baisser Ă 599 euros ; soit 310 euros de remise immĂ©diate de la part du site e-commerce.

Ă€ titre d’information, les frais de port sont offerts pour cinq types de livraison au choix : retrait en magasin Carrefour, livraison rapide en point relais Pickup, livraison rapide en Relais Colis, livraison express par Chrono Relais ou livraison rapide Ă domicile par Colissimo.

Ă€ propos des caractĂ©ristiques de l’appareil, le Samsung Galaxy S10 est Ă©quipĂ© d’un processeur Exynos 9820 Octo-coeur 2,8 GHz, d’un Ă©cran infinity 6,1″ Super AMOLED Quad HD+ (rĂ©solution 1440 x 3040px), du système d’exploitation mobile Android Pie, de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible via microSDHC jusqu’à 512 Go) et d’une batterie de 3400 mAh compatible charge rapide. Pour en savoir davantage sur le produit, n’hĂ©sitez pas Ă faire un tour sur notre article consacrĂ© au test du Galaxy S10.

