Galaxy Buds Pro : Samsung offre un chargeur sans fil noir pour l’achat des écouteurs

Pour le lancement des Galaxy Buds Pro, les nouveaux écouteurs sans fil Bluetooth de Samsung, le fabricant fait fort. Pour tout achat des écouteurs, Samsung offre en effet un chargeur sans fil noir d’une valeur de 39,90€.

Découvrir les Galaxy Buds Pro sur le site de Samsung

Vendu à 39,90€ sur le Samsung Shop, le chargeur sans fil EP-P1300TBEGEU offert est lui aussi une nouveauté. Conçu pour s’adapter à vos espaces, il propose un mode charge rapide jusqu’à 9W. Compatible avec de nombreux appareils, il peut charger aussi bien vos Galaxy Buds Pro que vos Airpods ou encore votre smartphone. Il est de plus équipé d’une LED qui vous indique l’état de charge de l’appareil et qui se tamise la nuit afin de ne pas vous déranger.

Lors de votre achat des Samsung Galaxy Buds Pro, ce chargeur sans fil Samsung sera ajouté automatiquement à votre panier.

Attention, cette offre est valable uniquement sur le Samsung Shop et dans la limite des stocks disponibles. Elle est également cumulable avec toutes les autres offres Samsung en cours. Jusqu’au 28 février, le constructeur vous propose par exemple aussi un SmartTag (tracker connecté) offert pour tout achat des Galaxy Buds Pro.

Les Galaxy Buds Pro : un son immersif, une batterie longue durée et la réduction active de bruit avancée

Commercialisés depuis le début de l’année 2021, les Galaxy Buds Pro sont disponibles sur le Samsung Shop pour 229€ en 3 coloris : Phantom Black, Phantom Violet et Phantom Silver. Ils proposent une réduction active de bruit avancée capable de filtrer jusqu’à 99% des bruits de fond. Leur algorithme intelligent vous permet même de choisir le niveau de réduction active du bruit afin de vous adapter à votre environnement. Les haut-parleurs bidirectionnels vous offrent de plus un son équilibré digne d’un studio avec des basses profondes et immersives.

Grâce à la fonction Auto Switch, les Galaxy Buds Pro peuvent détecter l’élément le plus important et se connecter à l’appareil ciblé. Imaginez par exemple que vous regardez un film sur votre tablette avec vos Galaxy Buds Pro et que quelqu’un vous appelle sur votre smartphone. Dans ce cas, les écouteurs se connectent automatiquement sur votre mobile pour vous permettre de répondre à votre interlocuteur. Après avoir raccroché, ils se connectent à nouveau à votre tablette.

Dotés d’une batterie performante, les Galaxy Buds Pro vous permettent 5 heures d’écoute avec réduction active de bruit en une seule charge et 18 heures au total grâce à l’étui de charge. En désactivant la réduction active de bruit, ils peuvent atteindre 28 heures d’autonomie au total (8 heures en une charge + 20h grâce à l’étui).

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.