French Days téléphonie 2020 : le top des offres smartphones et forfaits mobiles

Les French Days permettent de faire de bonnes affaires, notamment pour les personnes voulant renouveler leur ancien smartphone (en acquérir un nouveau) ou désirant souscrire (ou changer) de forfait mobile. Les géants de l'e-commerce français ainsi que les opérateurs mobiles proposent des promos qui valent le coup que l'on s'y attarde dessus. Zoom sur les meilleures offres French Days portant sur la téléphonie mobile.

Le top des offres French Days 2020 sur les smartphones (100 à 200 €)

Notre sélection comprend les meilleurs bons plans French Days 2020 sur les smartphones, de l'entrée de gamme à la haute gamme en passant par le milieu de gamme. Et puisque un smartphone ne va pas sans un forfait mobile, nous avons également listé les meilleures offres que proposent les opérateurs français durant ces French Days 2020, en seconde partie d'article.

N'hésitez pas aussi à parcourir nos autres récapitulatifs regroupant les meilleures offres French Days sur objets connectés à moins de 50 € ou encore ceux proposés par les enseignes en ligne Amazon et Cdiscount, Boulanger, Fnac et Darty, Rue du Commerce.

Huawei P smart 209 à 169 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR RUE DU COMMERCE

Vous êtes la recherche d'un smartphone correct en dessous des 150 € ? Si c'est le cas, alors le Huawei P smart 2019 pourrait vous convenir. A l'occasion des French Days de l'automne 2020, l'enseigne en ligne rue du Commerce le propose en bleu ou noir au prix de 149 euros.

Ce smartphone qui fonctionne sous Android 9.0 Pie, est doté d’un écran FullView FHD+ de 6,21 pouces (avec une résolution de 1080 x 2340 px), d'un processeur Kirin 710, de 64 Go de mémoire internet (extensible jusqu’à 512 Go via carte mémoire), de 3 Go de mémoire vive (RAM), d’une batterie de 3400 mA, un double capteur photo dorsal de 13 + 2 MP et un capteur frontal de 8 MP.

OPPO A5 149 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR BOULANGER

Là aussi, c'est un bon smartphone qui est proposé en dessous des 150 € et cette offre est à saisir du côté de l'enseigne Boulanger à l'occasion des French Days 2020. L'OPPO A5 est mise en vente au prix promotionnel de 149 euros et à ce prix-là, 2 coloris sont disponibles : blanc et noir et vous profiterez d'un smartphone doté de performances correctes (processeur Qualcomm Snapdragon 665 octa-core cadencé jusqu’à 2GHz, 3 Go de RAM et stockage de 64 Go) , d'une grosse autonomie (batterie de 5000mAh) et qui fonctionne sous Android 9.0 Pie.

OPPO A9 169 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

L'OPPO A9 est le rival du Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Il est un peu moins cher et propose des caractéristiques intéressantes. Il est possible de se le procurer pour 199 € au lieu de 229 € en moyenne. Si vous voulez en savoir davantage sur ce téléphone mobile, on vous invite à découvrir notre test et avis sur l'OPPO A9.

Le top des offres French Days 2020 sur les smartphones (200 à 300 €)

Huawei P30 Lite à 229 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR CDISCOUNT

Le petit frère du Huawei P30 Lite passe sous la barre des 200 euros pendant les French Days de l'automne 2020. Ce bon plan est proposé par Cdiscount qui le vend au prix promotionnel de 229 euros au lieu de 259 euros en moyenne. A ce prix-là, ça vaut plutôt le coup car il convient pour la plupart des usages (passer des appels, aller sur internet, regarder des vidéo, prendre des photos…).

Honor Pack 9X bleu + bracelet connectée Band 5 Sport à 219 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR BOULANGER

Faites d'une pierre deux coups avec ce pack que propose l'enseigne Boulanger : le smartphone Honor 9X est proposé avec le bracelet Band 5 Sport coloris bleu pour 219 € au lieu de 283.90 €. Une excellente affaire pour les personnes ayant un budget ne dépassant pas les 250 euros pour l'(acquisition d'un smartphone.

Concernant le smartphone, il arbore un écran de 6.59 pouces de définition Full HD+ de 1080 x 2340 pixels. Sous le capot on retrouve un processeur Kirin 710F Octo-Core cadencé à 2.2 GHz ainsi que de 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage interne.

Coté photo, on retrouve un triple capteurs de 48+8+2 MP ainsi qu'une caméra avant rétractable de 16 MP avec ouverture f/2.0. Son autonomie est assurée par une batterie de 4000 mAh et le tout tourne sous Android 9.0 Pie + EMUI 9.1.0.

Xiaomi Mi 9 à 225 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR CDISCOUNT

Le Mi 9 est actuellement disponible à 225 € seulement sur Cdiscount en version 64 Go. C'est le meilleur prix du web en ce moment. Le tarif affiché est de 249 € mais vous bénéficiez d'une réduction immédiate de 25 € avec le code FRDAYS25. C'est un tarif difficilement résistible pour un smartphone lancé à 500 € et qui n'a pas grand-chose à envier aux flagships actuels du marché. Avec le Xiaomi Mi 9, vous avez la garantie de profiter d'un smartphone performant grâce au SoC Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de mémoire vive.

À ce prix là, il y a de quoi sérieusement hésiter si vous envisagez acheter un smartphone milieu de gamme de 2020. Le Mi 9 vaut largement le coup. Pour la partie photo, il délivre des clichés de bonne facture grâce à son triple capteur photo : un module grand-angle de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 16 MP et enfin un téléobjectif 12 MP avec zoom optique x2. Enfin, le smartphone est alimenté par une batterie de 3300 mAh qui lui permet de tenir environ une journée pleine.

Le top des offres French Days 2020 sur les smartphones (300 à 500 €)

Samsung Galaxy A51 5G à 399 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC.COM

L'excellent smartphone Galaxy A51 dans sa variante 5G passe sous la barre des 400 €, à très exactement 399 € sur Darty / Fnac pour les French Days 2020. Le smartphone embarque d’un processeur Exynos 980, d’un écran borderless Super AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces (résolution 2400 x 1080px), d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 1 To via microSD). Sa batterie de 4500 mAh est compatible charge rapide et c'est le système d’exploitation mobile Android 10 qui est aux commandes.

Samsung Galaxy Note 10 Lite à 429 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR RUE DU COMMERCE

Si vous souhaitez acquérir le Samsung Galaxy Note 10 Lite, sachez qu'il passe pour la première fois sous la barre des 430 € chez Amazon, Boulanger, Cdiscount, Darty, Fnac et Rue du Commerce dans le cadre des French Days. Le smartphone de Samsung y est proposé à 429 €. Une excellente opportunité pour les personnes cherchant un smartphone performant sans pour autant casser leur tirelire.

Huawei P30 à 429 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR RUE DU COMMERCE

On ne présente plus le Huawei P30, smartphone haut de gamme du constructeur chinois sorti en 2019. Il est possible de l'avoir sous la barre des 430 € à très exactement 429 € pour les French Days Rue du Commerce.

Le Huawei P30 est équipé d’un écran tactile FHD+ de 6,1 pouces, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d’une triple caméra arrière de 40MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 8MP (f/2.4, AF), d’une caméra avant de 32MP, d’une batterie de 3650 mAh avec charge rapide, du Bluetooth 5.0, d’un port USB Type-C, du GPS, du NFC, du Wi-Fi et d’un lecteur d'empreintes digitales.

Le top des offres French Days 2020 sur les smartphones (500 à 800 €)

Google Pixel 4 à 599 € et Pixel 4XL à 699 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 4 SUR RUE DU COMMERCE

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 4XL SUR RUE DU COMMERCE

Les Google Pixel 4 et Pixel 4XL font aussi l'objet d'une promotion très intéressante chez Rue du Commerce. Ils sont respectivement proposés à 599 € et 699 €. Une excellente opportunité pour les personnes voulant acquérir l'un des smartphones haut de gamme de la firme de Mountain View.

A titre de rappel ou d'information, on trouve le Pixel 4 à 769 € et le Pixel 4XL à 899 € lorsqu'ils sont hors promo. Une belle affaire donc qui permet d'économiser respectivement 1700 € et 200 €.

Samsung Galaxy S20 à partir de 699 € + 100 € offerts en bon d'achat

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR RUE DU COMMERCE Si vous envisagez d'acheter le Samsung Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra, sachez qu'ils sont disponibles à prix cassé du côté de l'enseigne en ligne Rue du commerce qui les proposent avec une réduction de 180 €. Le Galaxy S20 passe ainsi à 699 €, le S20+ à 799 € et le S20 Ultra à 1149 €. L'enseigne vous offre en plus pour leur achat 100 € sous forme de bon d'achat différé.

Apple iPhone 11 à partir de 729 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 11 SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 11 SUR RUE DU COMMERCE

L'iPhone 11 dans sa variante 256 Go voit son prix baisser à l'occasion des French Days 2020 sur Amazon et Rue du Commerce. Il est possible de se le procurer la variante 256 Go à 919 € au lieu de 979 € en temps normal. Cela représente une réduction de 6% soit 60 € de remise. Pas la folie, mais toujours bon à prendre. La variante avec 64 Go passe à 729 €, celle avec 128 Go à 787 €.

Le top des offres French Days 2020 sur les smartphones (plus de 800 €)

Huawei P40 Pro à 799 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC.COM

Le P40 Pro de Huawei voit son prix légèrement baisser lors des French Days. Ce n'est certes pas une réduction de folie mais c'est quand même moins cher que son prix de vente conseillé à savoir 1099 €. Le smartphone arbore un écran OLED avec des bords incurvé, quasi borderless de 6,58 pouces (2640 x 1200 pixels, 441 ppi) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

On retrouve un double capteur frontal placé sur la partie gauche du smartphone intégrant un module de 32 mégapixels F/ 2.0 et un module ToF. Sous le capot, le terminal embarque le processeur Kirin 990, compatible 5G, épaulé par 8 Go de mémoire RAM et 256 Go de mémoire interne extensible via une une carte NM.

Samsung Galaxy Z Flip à 999 €

Cliquez ici pour acheter le Samsung Galaxy Z Flip sur Boulanger

Cliquez ici pour acheter le Samsung Galaxy Z Flip sur Darty

Cliquez ici pour acheter le Samsung Galaxy Z Flip sur la Fnac

Lancé à 1509 € en France, le Samsung Galaxy Z Flip est actuellement disponible à 999 € à l'occasion des French Days. C'est plus de 500 € de réduction. À ce prix, les smartphones pliables deviennent enfin plus accessibles. C'est en effet ce que coûte en moyenne un smartphone haut de gamme dans un format traditionnel. Pour rappel, le Galaxy Z Flip est équipé d'un SoC Snapdragon 855+ qui est épaulé par 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Son écran AMOLED Flexible est d'une diagonale de 6,7 pouces. C'est long, mais peu importe… il est pliable.

Apple iPhone 11 Pro à partir de 1101.05 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 11 PRO SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 11 PRO SUR RUE DU COMMERCE

Plus haut de gamme que l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro prend la relève de l’iPhone XS. Le smartphone est sublimé d’un écran AMOLED Super Retina XDR Display de 5,8 pouces. Son atout principal n’est autre que son triple capteur photo dorsal de trois fois 12 Mp. Il est proposé sur le site de plusieurs enseignes à partir de 1009€ (64 Go). Il passe à 1059 € dans sa variante avec 64 Go au lieu de 1159 € lors des French Days 2020. La variante avec 512 Go passe à 1429 € et celle avec 256 Go à 1199 €.

Apple iPhone 11 Pro Max à partir de 1142,44 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 11 PRO MAX SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 11 PRO MAX SUR RUE DU COMMERCE

L’iPhone 11 Pro Max se distingue uniquement du 11 Pro par son écran AMOLED Super Retina XDR Display de 6,5 pouces. Avec l’iPhone XS Max, c’est l’iPhone le plus imposant jamais vendu par Apple. Il est aussi doté d’une batterie plus imposante et promet donc une meilleure autonomie. On retrouve aussi le triple capteur photo arrière. L’iPhone 11 Pro Max vendu à partir de 1229€ (64 Go) passe à 1142,44 € quand la variante avec 256 Go passe à 1319 € et celle avec 512 Go à 1559 € lors des French Days 2020.

Samsung Galaxy Z Fold 2 à 1820 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

Jusqu'au 30 septembre 2020, il est possible de se procurer le Samsung Galaxy Z Fold 2 pour 1820 € au lieu de 2020 € auprès de commerçants tels que Boulanger, Darty et la Fnac. En effet, ces enseignes proposent un bonus de reprise de 200€ pour son achat en ligne avec retrait en magasin et pour le retour d’un téléphone usagé lors du retrait en magasin.

Le top des offres French Days 2020 sur les forfaits mobiles

Les opérateurs français de téléphonie mobile proposent des offres très intéressantes durant les French Days. Sosh, Bouygues Telecom, Red by SFR, se livrent une bataille acharnée en cette période de l'année pour attirer toujours plus de nouveaux clients. On fait le point sur les promos et bons plans portants sur les forfaits mobiles.

Forfait Cdiscount Mobile 200 Go à 9,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN CDISCOUNT MOBILE

L'offre choc mobile pour ces French Days c'est du coté de Cdiscount, qui dégaine pour l'occasion, un forfait mobile 200 Go à 9,99 € par mois pendant 12 mois. Pour ce tarif contenu, vous avez : les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, une enveloppe de données mobile de 200 Go en 4G. L'offre est valable jusqu'au lundi 28 septembre 2020.

Il vous accompagne aussi au sein de l’Union Européenne et dans les DOM puisque vous profitez des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine et d’une enveloppe Web de 5 Go en 4G. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Au delà des 12 mois, le tarif du forfait passe à 24,99 €. Étant sans engagement, vous pouvez résilier sans frais supplémentaires pour vous diriger vers une offre plus intéressante. Enfin, la carte SIM triple découpe compatible tous téléphones est facturée 10 euros lors de la commande.

Forfait Free mobile 80 Go à 12,99€/mois

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN FREE MOBILE

À l'occasion des French Days, Free propose un forfait 80 Go de data en 4G à 12,99 €. Une enveloppe qui reste tout aussi confortable que les 100 Go habituels. Si vous recherchez un forfait accessible avec des données en quantité, ne laissez pas cette occasion vous filer entre les doigts. L'offre est valable jusqu'au mardi 29 septembre 2020. Il est sans engagement. Le tarif repasse à 19,99 € après douze mois pour 100 Go de date mais vous êtes libre de ne pas reconduire votre abonnement ou le résilier à n'importe quel moment sans frais.

Concernant les détails du forfait, celui-ci contient une enveloppe de données mobiles de 80 Go utilisable en France Métropolitaine avec le réseau 4G+ de l'opérateur et 8 Go de data depuis l’Europe et DOM. On y retrouvera les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), et les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM). Au cours de l'étape de l’inscription, la carte SIM est facturée à hauteur de 10 euros et elle est expédiée quelques jours par voie postale après la validation complète du dossier. Enfin Free permet de conserver son numéro actuel en obtenant le code RIO qui est consultable par téléphone ou par SMS.

Forfait B&You 80 Go à 13,99 € et 100 Go à 15,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN B&YOU

Via ses offres low-cost B&You, il est possible de souscrire à deux offres plutôt intéressantes pendant les French Days, valables jusqu'au 27 septembre 2020 : un forfait de 80 Go à 13,99€ et un autre de 100 Go à 15,99€ par mois sans engagement. Les deux formules comprennent les appels, SMS et MMS illimités, 10 Go de data en Europe/DOM ainsi que trois mois d'abonnement offerts au service de streaming musical Spotify Premium.

Leur principal atout, en plus d'être sans engagement, vous laissant libre de résilier à tout moment, est que leur tarif n'augmente pas au fil des ans puisqu'ils sont sans condition de durée. La carte SIM triple découpe compatible tous mobiles qui coûte 10 €, est à régler dans la foulée de votre souscription, et vous sera livrée par voie postale quelques jours après la validation de votre dossier.

Forfait Soh 60 Go à 13,99 € et 100 Go à 16,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SOSH

Le forfait mobile Sosh de 100 Go à 16,99 € par mois et le forfait mobile Sosh de 60 Gà à 13,99 € par mois peuvent-être souscrit jusqu'au 5 octobre 2020 à 9h et sont sans engagement. Libre à vous de rompre l'abonnement quand vous le voulez, sans frais. L'opération est comme d'habitude destinée aux nouveaux clients Sosh ou Orange. Voici pour rappel le contenu des offres :

Appels illimités en France

SMS / MMS illimités en France

100 Go ou 60 Go depuis la France en 4G

15 Go depuis l’Europe et DOM pour le forfait 100 Go et 8 Go pour le forfait 60 Go (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Mayotte et Saint-Barthélemy, île de Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon) en 4G

Forfait Red by SFR 80 Go à 14 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN RED BY SFR

Cette fois-ci, c'est au tour de RED by SFR de dévoiler son forfait mobile 80 Go à 14 euros par mois au lieu de 17 euros mensuel. Cette offre promotionnelle est valable jusqu’au 28 septembre 2020 et il s'agit d'un forfait sans engagement et sans tarif qui augmente au-delà d'un an.

Le forfait RED by SFR en question contient 80 Go d’Internet mobile en France métropolitaine, de 10 Go de data en Union Européenne / DOM, des appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), des SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine et d'un espace de stockage de 100 Go au sein de SFR Cloud. Enfin, la carte SIM est facturée d'un montant de 10 euros et sera envoyée par voie postale quelques jours après la validation complète du dossier.