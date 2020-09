Super forfait mobile de 200 Go à moins de 10€ à l’occasion des French Days

Pour la deuxième édition des French Days 2020, Cdiscount propose de souscrire à un forfait mobile avec une enveloppe de 200 Go de data à un tarif mensuel de moins de 10 euros seulement.



Cdiscount n'a pas attendu le début des French Days de ce dernier week-end du mois de septembre 2020 pour dévoiler un super forfait mobile, en plus d'un code promo qui permet d'avoir 25€ de réduction dès 249€.

Jusqu’à ce lundi 28 septembre 2020 inclus, le site marchand permet à des nouveaux clients de bénéficier d'un forfait sans engagement 200 Go à 9,99€/mois pendant 12 mois. Au terme de la période d'un an, le prix mensuel du forfait passe à 24,99 euros. L’offre étant sans engagement, il sera possible d’aller voir un autre opérateur.

Le forfait en question concerne les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et 200 Go de données mobiles en 4G. Il accompagne aussi les souscripteurs au sein de l’Union Européenne et dans les DOM grâce aux appels, SMS et MMS comme en France Métropolitaine et une enveloppe web dédiée de 5 Go en 4G. Les destinations incluent les 27 pays de l’Union Européenne (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) ainsi que 8 destinations en Outre-mer. Enfin, la carte SIM est facturée une seule fois au tarif de 10 euros lors de la commande pour un envi par voie postale.

