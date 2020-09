French Days 2020 : le top des offres sur les TV 4K LED, OLED et QLED

Les French Days 2020 tombent à pic pour les personnes désirant s'équiper d'une nouvelle TV. Plusieurs enseignes du e-commerce proposent durant l'événement une multitude de références allant de l'entrée de gamme au très haut de gamme. Pour vous aider à faire votre choix, nous avons sélectionné les meilleures offres French Days 2020 portant sur les TV LED, OLED et QLED.

Le top des offres French Days 2020 sur les TV 4K

En cette période de l'année, les modèles de TV 4K sont de plus en plus accessibles, notamment lors de l'édition de l'automne des French Days. Que ce soit pour regarder un programme sportif, un film sur Netflix, un clip sur YouTube, les photos de nos dernières vacances, les TV font plus que jamais partie intégrante de notre quotidien. Si vous envisagez d'en acheter une, c’est le bon moment avec ces bons plans French Days qui vous permettront de faire de belles économies.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection, vous pouvez également jeter un oeil aux autres offres que proposent les magasins participants. Il est encore possible de faire de bonnes affaires pendant les French Days Amazon et Cdiscount qui proposent une large gamme de produits high-tech, tout comme en vous rendant dans notre sélection des meilleures offres French Days Rue du Commerce, les meilleures offres French Days Fnac Darty ou notre top des meilleurs bons plans French Days Boulanger.

Si c’est un produit spécifique qui vous intéresse, n’hésitez pas à consulter nos sélections par catégorie de produit qui permet d’avoir un rapide aperçu sur les meilleures offres French Days sur la téléphonie mobile, les meilleures offres French Days sur les objets connectés à moins de 50 € ou les meilleures offres sur les appareils Amazon Echo.

TV LED 4K Continental Edison 55″ à 249.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV CONTINENTAL EDISON 55″ SUR CDISCOUNT

On commence notre sélection avec un téléviseur LED Continental Edison d'une diagonale de 55 pouces proposé à 249.99 € au lieu de 324.99 € sur Cdiscount. Pour ce prix, ne vous attendez pas à ce qu'elle soit connectée. Elle offre cependant 3 ports HDMI et 2 ports USB. D'une définition 4K, elle embarque également un Tuner TV numérique : DVB-C, DVB-T, DVB-T2. L'achat d'une box TV ou bien encore un Google ChromeCast est recommandé si vous souhaitez accéder au différents services de streaming vidéo et autres applications.

TV LED 4K Toshiba 58″ à 349,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV TOSHIBA 58″SUR CDISCOUNT

Pour moins de 350 euros, vous pouvez vous offrir une smart TV tournant sous Android TV. Disposant d'un écran de 58 pouces (146cm), cette TV connectée embarque la technologie d’amélioration de l’image Dolby Vision ainsi que 4 ports HDMI, 2 ports USB, 1 entrée vidéo composite, 1 entrée audio, 1 entrée vidéo composante / VGA, 1 port réseau, une sortie casque et 1 sortie audio numérique (optique). Elle est à 349,99 € au lieu de 399,99 € en moyenne.

TV LED Philips The One 50PUS7354 à 529,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER CETTE TV SUR DARTY

Proposé habituellement à 699,99 € chez Darty, l'excellente TV 4K Philips The One 50PUS7354 passe sous la barre de 530 € à l'occasion des French Days. Si vous recherchez une Smart TV 4K de bonne facture et à bon prix, vous devriez sauter sur cette occasion. L'écran est d'une diagonale imposante de 50 pouces pour ceux qui ne jurent que par le grand format.

Ce modèle embarque les technologies Dolby Atmos et Dolby Vision qui rendent le son et l'image de vos contenus HDR d'un réalisme époustouflant. Qu'il s'agisse de la dernière série en streaming ou d'un coffret Blu-ray, le contraste, la luminosité et les couleurs reflètent parfaitement la vision du réalisateur. L'espace sonore est vaste, clair, détaillé et profond.

Tournant sous Android TV, son interface claire et intuitive vous permet de profiter de vos contenus préférés. La partie connectique est composée de 4 entrées HDMI compatibles Arc, 3 ports USB, une sortie audio numérique optique et une prise casque. Le tout est complété par le Bluetooth et Wi-Fi.

TV LED Philips The One 65PUS7354 à 699.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA PHILIPS 65 PUS7354SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA PHILIPS 65PUS7354 SUR LA FNAC

Une offre à ne pas rater pour les personnes à la recherche d'une TV qui “en jette” : la Philips The One 65PUS7354 passe pour la première fois sous la barre des 700 € à exactement 699.99 €. Plutôt pas mal puisque ce modèle qui embarque la technologie Ambilight, permettant de projeter des jeux de lumière sur le mur situé derrière le téléviseur, procurant ainsi une immersion totale dans les films et autres programme est habituellement vendue aux alentours des 1 000 euros.

Son écran LCD 4K de 65 pouces est compatible HDR10+ et Dolby Vision, et même Dolby Atmos pour le son. Connectée, vous avez accès à des contenus multimédias tels que Netflix, Youtube, Prime Vidéo etc… Tournant sous Android TV 9.0, cette TV Philips est également compatible avec les assistants de Google et d’Amazon (Alexa) permettant un contrôle vocal à distance via la télécommande.

Enfin, la partie connectique n'est pas en reste puisque le 65PUS7354 embarque 4 entrées HDMI compatibles Arc, 3 ports USB, une sortie audio numérique optique et une prise casque. Le tout est complété par le Bluetooth et Wi-Fi.

TV OLED 4K LG OLED55CX6 (139 cm) à 1690 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA LG OLED55CX SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA LG OLED55CX SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA LG OLED55CX SUR LA FNAC

Sans doute l'un des meilleurs téléviseurs OLED du marché, le LG OLED55CX6 propose une diagonale de 139 cm avec un design superbe. Très fluide dans la navigation des menus et applications grâce à son processeur A9 troisième génération, il tourne sous l'interface épurée LG WebOS 4.5. Le Dolby Atmos et Dolby Vision sont également de la partie.

Pour la connectivité sans fil, on retrouve le Wifi, DLNA, Miracast. Vous pourrez facilement y connecter vos autres périphériques tels qu'une console de jeu, un home cinéma, un lecteur Blu-Ray, un périphérique de stockage et des clés USB grâce à la présence de 4 prises HDMI, 3 ports USB 2.0, 2 prises d'antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numérique optique, prise casque. Le LG OLED 55CX6 passe à 1699 € au lieu de 1999 € pendant les French Days.

TV QLED Samsung QE55Q95T à 1799 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG QE55Q95T SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG QE55Q95T SUR LA FNAC

Habituellement proposé à 1999 €, le Samsung QE55Q95T fait l'objet d'une réduction de 200 € faisant passer son prix à 1799 € du coté des enseignes Fnac Darty pendant les French Days 2020. Cumulé à une ODR de 300 €, il revient à un prix final de 1499 € après remboursement.

Ce modèle propose un écran de 138 cm (55″) – 100% 4K UHD de technologie Full LED Local Dimming Gold -et embarque un processeur Quantum Processor 4K. Coté connectique on retrouve 4 ports HDMI, 2 USB avec fonction PVR, Port CI+ . Il est muni d'un boitier déporté “One connect” qui regroupe toute votre connectique pour un agencement encore plus simple de votre intérieur.

TV OLED Sony Bravia KD65AG9 (164 cm) à 2990 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SONY BRAVIA KD65AG9 SUR BOULANGER

1000 euros de réduction pour la TV OLED Sony Bravia KD65AG9 sur Boulanger qui passe dans le cadre des French Days à 2990 € au lieu de 3990 €. Ce téléviseur haut de gamme tourne sous Android TV et propose une multitude de fonctionnalités telles que : Google assistant intégrés au TV (2 micros) – Processeur X1 Ultimate – Son acoustic surface audio + – Pixel contrast booster – Votre TV devient la voix centrale de votre installation home cinéma. – Netflix calibrated mode.