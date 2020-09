French Days 2020 : le top des objets connectés à moins de 50 €

Vous souhaitez vous équiper de divers objets connectés qui pourraient vous êtres utiles au quotidien mais vous avez un budget limité ? Ne cherchez plus, on a réuni ici les meilleurs produits connectés à moins de 50 euros à l'occasion des French Days. Cette sélection de bons plans French Days n'est pas faramineuse mais peut-être que vous y trouverez votre bonheur. Notre sélection de produits connectés à moins de 50 €, est à découvrir par prix croissant (du moins au plus).

Chargeur à induction Samsung à 2,50 €

Affiché à 29,99 €, le chargeur à induction charge rapide de Samsung bénéficie d'une réduction de 25% au panier faisant ainsi passer son prix à 22,50 €. Avec cette réduction, cumulée avec une ODR de 20 €, le tout revient à seulement 2,50 € ! Ce dernier est conçu pour fonctionner avec les smartphones Qi (Charge à induction).

Prise connectée Echo Flex à 19,99 €

Pour celles ou ceux qui possèdent déjà des appareils dotés d'Alexa, ce petit accessoire leur permettra de l'utiliser dans plus d'endroits à la maison. Il fait également office de chargeur de téléphone grâce à son port USB intégré. Amazon le propose à 19,99 € durant les French Days au lieu de 29,99 € en temps normal. Une réduction de 10 euros, toujours bonne à prendre.

Echo Dot 3ème génération à 29,99 €

L'Echo Dot est une enceinte connectée compacte se présentant sous la forme d'un galet. Grâce à elle, lancez et contrôlez vos musiques préférées par simple commande vocale, appelez ou envoyez des messages à toute personne qui possède un appareil Echo, contrôlez vos appareils connectés compatibles Alexa (luminaires, thermostats…). Cet appareil est affiché à 24.99 € au lieu de 59.99 € soit 35 € de réduction durant les French Days Amazon et French Days Boulanger.

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 26 €

La balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est équipée d’un verre trempé robuste et élégant, et d’une couche antidérapante pour éviter les risques de glissade et chutes. Grâce à elle, ayez une bonne connaissance de votre corps (poids, volume musculaire, masse graisseuse, capacité à tenir en équilibre…).

Elle fonctionne avec 4 piles AAA standard non incluses (jusqu’à 8 mois d'autonomie), supporte des charges allant de 100g à 50kg avec une sensibilité de 50g, enregistre jusqu’à 16 profils différents et est compatible Bluetooth 5.0. Elle est mise à prix à 26 € au lieu de 34,99 € dans le cadre des French Days Rue du Commerce.

Xiaomi Mi Smart Band 4 à 26,98 €

On continu notre sélection des meilleurs objets connectés à moins de 50 euros avec le bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 4. Ce dernier profite d'une réduction de 16% sur le site de l'enseigne en ligne Rue du Commerce qui le propose ainsi à 26,98 € au lieu de 32,99 €.

Xiaomi Mi TV Stick à 29,99 €

Belle offre dans le cadre des French Days Cdiscount pour acquérir le Xiaomi Mi TV Stick ! Il est proposé à 29,99 € au lieu de 39,99 € en moyenne. Cette clé à peine plus longue que votre pouce apporte Android TV à n'importe quel téléviseur classique disposant d'un port HDMI. Un must have pour les personnes voulant connecter leur TV dépourvue de fonctions “Smart”.

Amazon Echo Dot 3ème génération avec horloge à 29,99 €

C'est la “version améliorée” de l'Echo Dot 3 car elle est dotée du même design et propose les mêmes fonctionnalités, la seule différence se fait sur la face avant où est intégrée une horloge digitale. Pour ce petit supplément, il faut rajouter 5 € car elle est proposée au prix de 29,99 € (contre 24.99 € pour la version sans horloge) au lieu de 69.99 €. Si elle vous intéresse, il faut profiter des French Days Boulanger et Amazon 2020.

Xiaomi Mi Home Security 360° à 34,99 €

Si vous êtes à la recherche d'une petite caméra à placer dans votre logement, alors la XIAOMI Mi Home Security 360° pourrait vous intéresser. Elle est proposée au prix promotionnel de 34,99 euros dans le cadre des French Days Rue du Commerce 2020. Facile à installer et discrète, cette caméra offre un champ de vision très large (angle de vision horizontal de 360°, angle de vision vertical de 96°) pour surveiller facilement une grande pièce.

Aussi, elle est dotée d’une vision nocturne infrarouge et détection de mouvement. Elle peut être contrôlée par le biais d'un smartphone (compatible avec Android 4.0 et IOS 7.0 et supérieur) à l'aide de l'application Xiaomi Home (compatible iOS et Android), ainsi à distance vous pourrez surveiller l'endroit dans lequel vous l'avez mise et vous serez notifié dès la détection du moindre mouvement.

Balance connectée Beurer BF 700 à 36,99 €

Si vous êtes soucieux de votre ligne et que vous souhaitez avoir un rapport précis sur votre état de forme, l'acquisition d'une balance connectée peut s'avérer être vraiment utile. Cela tombe bien puisque le modèle Beurer BF 700 fait l'objet d'une promo French Days sur Amazon. Il est possible de l'avoir à 36,99 € au lieu de 46,99 € en temps normal.

Coté fonctionnalités, cette balance connectée BF 700 permet ainsi d’obtenir un calcul précis de l’IMC, de la masse graisseuse, de la masse musculaire, de la masse hydrique et de la masse osseuse. L’application compagnon ultra complète, la “Beurer HealthManager », permet d’enregistrer 8 profils différents.

Lenovo Smart Clock à 44,99 €

On termine cette sélection de produits connectées utiles à moins de 50 € avec un bon plan valable dans le cadre des French Days Fnac Darty de l'automne 2020, avec le Lenovo Smart Clock qui profite d'une jolie baisse de prix à l'occasion des French Days Fnac Darty automne 2020. Il est mis en vente au prix intéressant de 44,99 € au lieu de 89.99 €.

Ce réveil connecté est conçu afin d'être installé sur votre table de nuit, il est équipé d'un écran IPS tactile de 4 pouces avec Bluetooth et Wifi intégrés, et réagit au son de la voix ou dès qu'on touche son écran. Grâce lui, programmez un réveil, écoutez les musiques que vous aimez, contrôlez votre maison connectée.