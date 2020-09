French Days Rue du Commerce 2020 : le top des offres high-tech à ne pas rater

Rue du Commerce à l'image des autres enseignes en ligne participantes aux French Days 2020 proposent aussi des produits en promotion portant sur l'univers du high-tech. Ainsi, durant 5 jours, vous pouvez faire de belles affaires sur les smartphones, objets connectés, TV, matériel informatique. On a regroupé pour vous celles qui nous semblent les plus intéressantes.

Le top des offres high-tech French Days 2020 Rue du Commerce

C'est parti pour les French Days 2020 Rue du Commerce. Pour cet événement, l'enseigne en ligne propose jusqu'au mardi 29 septembre une multitude de promotion sur l'ensemble des produits high-tech. Si vous envisagez de vous équiper, c'est le bon moment avec des promos et bons plans qui vous permettront de faire de belles économies.

Nous vous invitons également à faire un tour sur nos récaps présentant les meilleures offres French Days Amazon, Cdiscount, Boulanger, Fnac et Darty si vous souhaitez découvrir d'autres bons plans French Days intéressants. Si vous avez un budget limité, vous trouverez peut-être votre bonheur dans notre sélection des meilleures offres sur les objets connectés à moins de 50 €.

Caméra de surveillance Xiaomi Mi Home à 34,99 €

Belle offre sur la caméra de surveillance Xiaomi Mi Home qui passe sous la barre des 35 €, à très exactement 34,99 € au lieu de 44.99 €. La Mi Home Security de Xiaomi dotée d'une résolution en 1080p est une caméra équipée d’un double moteur permettant d’obtenir une vision horizontale à 360 degrés.

Vous pouvez également la contrôler directement depuis un smartphone ou des assistants vocaux. L’appareil dispose aussi d’une vision nocturne infrarouge et détection de mouvement ; de notifications de vidéos ; des appels voix bidirectionnelle entre la caméra et le smartphone et des appels vidéo unidirectionnels de la caméra vers le téléphone.

Bracelet connecté Xiaomi Band 4 à 26,98 €

Rue du Commerce propose donc à ses clients de se procurer le bracelet connecté Band 4 de Xiaomi (coloris noir) au tarif de 26,98 euros au lieu de 31,98 euros ; soit une réduction de 16%. L’offre promotionnelle est valable pendant la durée des French Days et ce, dans la limite des stocks disponibles.

Balance Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 26 €

Pour certains, garder la ligne est important. Alors pourquoi ne pas acquérir une balance connectée pour avoir un oeil sur son poids. Les personnes désireuses de s'en procurer une peuvent profiter de ce bon plan Rue du Commerce dans le cadre des French Days qui permet de se procure l'excellente balance Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 26 €.

Dotée d’un verre trempé robuste et élégant, et d’une couche antidérapante pour éviter les risques de glissade et de chute. Elle vous permettra d’avoir une bonne connaissance de votre corps grâce à plusieurs données précises dont le poids (bien évidemment), le volume musculaire, la masse graisseuse, la capacité à tenir en équilibre, etc…

Montre connectée Huawei Watch GT à 89,99 €

Envie d'une montre connectée qui a la classe sans forcément casser votre tirelire ? La Huawei Watch GT est un excellent choix. Elle est en ce moment proposée sous la barre des 90 € à 89,99 € plus exactement. C'est plutôt un bon prix puisqu'on la trouve généralement hors période de promotions aux alentours des 150 euros.

Elle arbore une lunette en céramique et son boitier est en acier inoxydable. Cela lui confère une grande résistance mais aussi une étanchéité à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 m. Le constructeur promet une autonomie 2 semaines, de quoi vous accompagner au quotidien sans flancher.

Huawei P Smart 2019 à 169 €

Proposé à 169 € dans son coloris bleu, le smartphone est doté d’un écran FullView FHD+ de 6,21 pouces (avec une résolution de 1080 x 2340 px), du système d’exploitation mobile Android 9 Pie, du processeur Kirin 710, de 64 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’à 512 Go via carte mémoire), de 3 Go de RAM et d’une batterie de 3400 mAh.

Pour la photo, le téléphone possède un double capteur dorsal de 13 + 2 MP et un capteur frontal de 8 MP. Enfin, le téléphone est fourni avec un chargeur, un câble Data micro USB, un kit oreillette stéréo prise jack, un guide de démarrage rapide, un extracteur carte SIM et une carte de garantie.

Apple AirPods Pro à 214 €

La meilleure offre French Days pour se procurer les Apple AirPods Pro au prix le moins cher est du coté de Rue du Commerce qui les proposent à 214 € au lieu de 279 €. Les écouteurs sont livrés avec trois embouts de tailles différentes. À vous de choisir ceux qui conviennent le mieux pour une écoute et une tenue confortable. « Dis Siri », c'est la formule magique pour accéder rapidement à l'assistant personnel d'Apple, prêt à répondre à toutes vos doléances. Enfin, les AirPods Pro offrent plus de 24 heures d’autonomie avec le boîtier de charge sans fil.

Aspirateur robot Roborock S5 Max à 359,94 €

Laissez à l'aspirateur robot Roborock S5 Max faire le ménage chez vous ! Rue du Commerce le propose actuellement à 359,94 € au lieu de 449,99 €. Cet aspirateur robot embarque un grand réservoir d'eau (280 ml), qui se contrôle avec précision, mais aussi de zones virtuelles antilavage et de bien d'autres fonctionnalités. Très silencieux, il embarque une batterie Lithium-Ion qui lui assure une autonomie excellente, permettant jusqu'à 3 heures de nettoyage interrompue.

Huawei P30 à 429 €

On ne présente plus le Huawei P30, smartphone haut de gamme du constructeur chinois sorti en 2019. Il est possible de l'avoir sous la barre des 430 € à très exactement 429 € pour les French Days Rue du Commerce.

Le Huawei P30 est équipé d’un écran tactile FHD+ de 6,1 pouces, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d’une triple caméra arrière de 40MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 8MP (f/2.4, AF), d’une caméra avant de 32MP, d’une batterie de 3650 mAh avec charge rapide, du Bluetooth 5.0, d’un port USB Type-C, du GPS, du NFC, du Wi-Fi et d’un lecteur d'empreintes digitales.

Aspirateur Robot Xiaomi Roborock S6 à 429,99 €

Pour les French Days, l'aspirateur robot Xiaomi Roborock S6 est à 429,99 € au lieu de 599,99 € en moyenne. Ce dernier vous permet de facilement programmer l'aspiration et le nettoyage d'une ou plusieurs pièces de votre maison. Fini la corvée de ménage !

Il embarque pas moins de 14 capteurs lui permettant de détecter les changements de niveau ainsi que les escaliers. Connecté, il s'associe à votre smartphone ou tablette via l'application Mi Home qui vous permet entre autre de définir des barrières virtuelles ou indiquer les zones interdites au Roborock S6. Plus de détails et information dans notre test complet du Roborock S6.

TV LED 4K 55″ 139 cm LG 55UM7000 à 499,94 €

Un téléviseur en promotion dans notre sélection des meilleures offres French Days Rue du Commerce. Il s'agit du LG 55UM7000 qui propose pour 499.94 € une excellent rapport qualité prix. Cette TV 5 pouces de définition 4K UHD 55UM7000 LG, offre une qualité vidéo et audio haut de gamme. On retrouve plusieurs technologies d’amélioration de l’image dont 4K Active HDR, Multi-HDR 10 et HLG.

Pour la connectivité on a : 3 entrées HDMI, 2 ports USB, un Port Ci+ 1.4, 2 prises antenne, une entrée composite et un port Ethernet RJ45 (LAN). La partie audio est également plutôt bonne avec un mode Ultra Surround, un mode amplification des voix (Clear Voice) et un mode sonore automatique (ASC Adaptative Sound Control) le tout d'une puissance de 20W.

Samsung Galaxy S20 à partir de 699 € + 100 € offerts en bon d'achat

Si vous envisagez d'acheter le Samsung Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra, sachez qu'ils sont disponibles à prix cassé du côté de l'enseigne en ligne Rue du commerce qui les proposent avec une réduction de 180 €. Le Galaxy S20 passe ainsi à 699 €, le S20+ à 799 € et le S20 Ultra à 1149 €. L'enseigne vous offre en plus pour leur achat 100 € sous forme de bon d'achat différé.

Apple iPhone 11 à partir de 759 €

L'iPhone 11 dans sa variante 256 Go voit son prix baisser à l'occasion des French Days 2020 sur Rue du Commerce. Il est possible de se procurer la variante 256 Go à 899 € au lieu de 979 € en temps normal. Cela représente une réduction de 5% soit 48.95 € de remise. Pas la folie, mais toujours bon à prendre. La variante avec 64 Go passe à 759 €, celle avec 128 Go à 809 €.

PC Portable Asus ZenBook Duo à 1049,99 €

On revient dans le rayon informatique avec un PC portable plutôt haut de gamme au vue des caractéristiques qu'il propose : le Asus Zenbook Duo doté d'un écran 14” Full HD ainsi qu'un écran tactile secondaire ScreenPad Plus, embarquant un processeur Intel Core i5-10210U, couplé à un SSD de 512 Go et 8 Go de RAM, avec une puce graphique Intel UHD Graphics et tournant sous le système d'exploitation Windows 10 passe à 1049,99 € au lieu de 1299,99 € ! Un concentré de technologie à prix contenu avec une partie son certifié Harman Kardon pour une meilleure expérience sonore sans distorsion.

Apple iPhone 11 Pro à partir de 1059 €

Plus haut de gamme que l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro prend la relève de l’iPhone XS. Le smartphone est sublimé d’un écran AMOLED Super Retina XDR Display de 5,8 pouces. Son atout principal n’est autre que son triple capteur photo dorsal de trois fois 12 Mp. Il passe à 1059 € dans sa variante avec 64 Go au lieu de 1159 € lors des French Days 2020. La variante avec 512 Go passe à 1429 € et celle avec 256 Go à 1199 €.

Apple iPhone 11 Pro Max à partir de 1159 €

L’iPhone 11 Pro Max se distingue uniquement du 11 Pro par son écran AMOLED Super Retina XDR Display de 6,5 pouces. Avec l’iPhone XS Max, c’est l’iPhone le plus imposant jamais vendu par Apple. Il est aussi doté d’une batterie plus imposante et promet donc une meilleure autonomie. On retrouve aussi le triple capteur photo arrière. L’iPhone 11 Pro Max vendu à partir de 1229€ (64 Go) passe à 1159 € quand la variante avec 256 Go passe à 1329 € et celle avec 512 Go à 1559 € lors des French Days 2020.