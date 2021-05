French Days PC portables 2021 : le top des bons plans à ne pas rater

Les French Days, c'est aussi plein d'occasions de s'offrir un nouveau PC portable moins cher. Nous avons fait le tour du web et sélectionné pour vous les meilleurs bons plans du moment sur les ordinateurs portables. Que vous recherchiez un 2-en-1 comme la Surface Go 2, un PC portable gamer ou encore un MacBook, vous trouverez votre bonheur dans notre sélection.

French Days : les meilleures offres PC Portables à saisir

Les PC portables sont plus accessibles en ce moment grâce aux French Days du printemps 2021. Pour moins de 1000 €, et ce, jusqu'à moins 600 €, vous pouvez vous offrir un modèle pas cher offrant des performances satisfaisantes pour les tâches courantes du quotidien. C'est le cas de la Surface Go 2 par laquelle nous débutons notre sélection et qui est disponible à 599,99 €. Si vous recherchez plutôt un modèle gaming, l'occasion est également propice pour récupérer un PC portable gamer pas cher. Suivez le guide.

Microsoft Surface Go 2 + clavier cover + souris à 599,99 €

Pour s'équiper d'un PC portable bon marché en ce moment, la Surface Go 2 représente une excellente affaire. Elle est proposée à 599,99 € seulement au lieu de 785,99 €. Cet ordinateur 2-en 1 est équipé d'un écran tactile confortable de 10,5″ qui sert de tablette Windows. Grâce au clavier détachable de type cover et à la souris sans fil livrés avec, vous pouvez le transformer en un petit ordinateur bien pratique.

L'appareil est équipé d'un CPU Intel Pentium 4425Y cadencé à 1,7 GHz. Il est épaulé par une RAM de 8 Go et un stockage SSD de 128 Go. La machine tourne sous Windows 10 S.

Surface Laptop Go 128 Go à 699 €

Si vous n'êtes pas adepte du 2-en-1, pour 100 € de plus que le Surface Go 2, vous pouvez vous offrir le Surface Laptop Go. Bénéficiez d'une expérience PC à part entière (clavier non détachable). L'ordinateur est équipé d'un écran tactile de 12,45 pouces. À l'intérieur, on retrouve un processeur Intel Core i5 de 10e génération (1035G1) cadencé à 1 GHz de base et pouvant grimper à 3,6 GHz en boost.

Vous bénéficiez par ailleurs de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage SSD 128 Go. L'ensemble est animé par Windows 10S niveau OS. Le Surface Laptop Go est disponible à 699,9 € au lieu de 799,99 € dans le cadre des French Days chez Fnac et Darty. La version avec 256 Go de stockage est à 899,99 €.

PC portable Gamer Lenovo IdeaPad 3 À 849,99 €

Si vous recherchez un PC portable gamer à bon prix, l'Ideapad 3 sous la barre des 850 € est une bonne affaire. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 de 4e génération (4800H ) à 2.9 GHz. Ce dernier est épaulé par 16 Go de mémoire RAM et de 512 Go de SSD NVMe. Pour la partie graphique, l machine est équipée d'une Nvidia GTX 1650 Ti d'architecture Turing disposant de 4 Go de VRAM GDDR6.

Avec ce combo, faites tourner la plupart des derniers jeux AAA sans ray trancing. Son écran de 15,6″ vous permet de jouer en Full HD avec une fréquence de rafraichissement allant jusqu'à 120 Hz. À l'occasion des French Days du printemps 2021, Cdiscount le propose moins cher à 849,99 € au lieu de 1099 €.

PC portable Gamer MSI GF65 Thin à 999,99 €

Un PC portable gamer avec une carte graphique RTX série 3000 à moins de 1000 €, c'est forcément une bonne affaire. Les French Days sur Rue Du Commerce permettent d'acheter le MSI GF65 Thin à 999 € au lieu de 1299 € en temps normal. Vous profitez d'une baisse de tarif de 300 € (29%). Si vous cherchez un PC gamer avec un bon rapport qualité prix, c'est une occasion à saisir pendant ces French Days du printemps.

Pour revenir aux caractéristiques de la machine, celle-ci est équipée d'un processeur Intel Core i5-10200H épaulé par une mémoire RAM de 16 Go et un SSD NVMe de 512 Go. Pour la partie graphique, elle intègre une RTX 3060 pour profiter du ray tracing à avec de bonnes performances.

Apple Macbook Air 1029,99 €

Commercialisé en temps normal au tarif de 1 129 €, le MacBook Air 2020 avec processeur M1 voit son prix baisser de 100 € à l'occasion des French Days sur Cdiscount. C'est une bonne opportunité pour l'acheter moins cher. Mais faites vite avant qu'il ne soit trop tard, car on le voit déjà en rupture chez Amazon par exemple. Du côté de Cdiscount, vous pouvez toujours l'acheter en profiter de 100 € de réduction.

Le processeur M1 nouvelle génération du MacBook Air 2020 est épaulé par 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage SSD. Son écran est d'une diagonale de 13,3 pouces en définition 2 560 x 1 600 pixels. Quant à son autonomie, elle est de 18 heures.

Nous sommes à la fin de notre sélection des meilleurs bons plans pour acheter un PC portable pas cher. Pour aller plus loin, n'hésitez à regarder ce qui se passe du côté d'Amazon lors des French Days ou encore chez Boulanger qui n'est pas en marge de l'événement.