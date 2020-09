French Days : ce pack de 2 ampoules LED Philps Hue est à prix réduit sur Amazon

Le pack 2 ampoules LED Philips Hue blanc chaud est proposé à prix réduit pendant les French Days sur Amazon. C'est donc une réduction de 29% à laquelle nous avons droit et qui fait ainsi passer le prix de ce pack, habituellement proposé pour 29,99 € à 21,44 €.

Si vous souhaitez vous équiper d'ampoules connectées Philips Hue à moindre coût, vous pouvez profiter des bons plans French Days qui permettent à l'image de celui que propose Amazon de se procurer le pack 2 ampoules LED Philips Hue blanc chaud à 21,44 € au lieu de 29,99 € en temps normal, soit une réduction de 8,55 €.

Ces ampoules LED Philisp Hue ont une durée de vie approximative de 25 000 heures. Connectées, elles sont compatibles Bluetooth, et peuvent être contrôler à distance via le pont de connexion Hue (à acheter séparément) et ainsi être intégrées simplement à votre écosystème Hue existant.

Elles sont en outre également compatibles avec tous les appareils Echo (Alexa), Apple HomeKit et avec tous les assistants Google Nest en plus d'offrir une lumière blanche de haute qualité à intensité variable. Enfin, si vous souhaitez découvrir d'autres bons plans pour connecter votre maison, nous vous invitons à consulter notre sélection des meilleures offres French Days sur les objets connectés à moins de 50 €.