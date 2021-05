French Days Galaxy Note 20 : le smartphone Samsung est à moins de 600 €

Le Samsung Galaxy Note 20 passe sous la barre des 600 €. Commercialisé habituellement à 1099 € dans sa version 256 Go (Entreprise Edition), il est disponible à 599 € sur Rue Du Commerce. Un bon plan French Days à saisir dès maintenant.

Rue Du Commerce vous offre 500 € de remise sur l'achat du Galaxy Note 20 5G. Vous profitez d'une réduction de 45% sur le plus récent des modèle de la gamme Note. Le Galaxy Note 20 a été lancé en août dernier. Si vous recherchez un smartphone haut de gamme au prix d'un milieu de gamme, ce bon plan proposé à l'occasion des French Days sur Rue Du Commerce est l'une des meilleures occasions à saisir. Le smartphone est disponible à 599 € au lieu de 1099 €.

Faites vite avant une éventuelle rupture de stock. Nous en avons vu plusieurs ces dernières heures. Le modèle en promotion est le Galaxy Note 20 édition Entreprise qui se distingue de la version standard par l'intégration des solutions Knox Suite pour mieux sécuriser vos données. Pour le reste, le smartphone dispose d'un écran AMOLED de 6,7″ en définition 2400 × 1080 pixels.

Il intègre par ailleurs le processeur Samsung Exynos 990 épaulé par 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne. Vous bénéficiez d'un module photo parmi les meilleurs du marché, d'une batterie de 4300 mAh compatible avec une recharge rapide de 25W. Et grâce au stylet S Pen, profitez d'une facilité d'écriture incomparable.