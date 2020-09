French Days Fnac : des promos à gogo sur tout le rayon High Tech !

C’est parti ! À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 28 septembre 2020, ce sont les French Days chez la Fnac. L’occasion pour vous de profiter de réductions exceptionnelles sur une large sélection de produits High Tech. Smartphones, PC, enceintes, casques, écouteurs ou encore montres connectées, découvrez un récap des French Days Fnac 2020 dans cet article.

Ca y est, l’été est terminé et l’automne pointe le bout de son nez. Déprimé ? Pas pour longtemps, car qui dit “fin septembre” dit aussi “French Days” ! Du 25 au 28 septembre 2020, plusieurs magasins fêtent en effet le début de l’automne en proposant des réductions et des promotions pendant plusieurs jours. On appelle ces jours les “French Days” et bien évidemment, la Fnac est de la partie.

Jusqu’au 28 septembre chez la Fnac, vous pouvez ainsi profiter d’une multitude de réductions sur un large éventail de produits High Tech. Afin de vous y retrouver plus facilement, nous avons regroupé dans cet article une sélection des offres French Days Fnac les plus intéressantes.

Smartphones et objets connectés : jusqu’à 260€ de réduction sur le Samsung Galaxy S10+

Jusqu’au 28 septembre, vous pouvez également acheter un smartphone ou une montre connectée à prix cassé grâce aux French Days de la Fnac. Vous pouvez notamment profiter des offres suivantes :

Toutes ces réductions sont applicables dès le moment de votre achat. Pour en profiter, il vous suffit d’ajouter le produit de votre choix dans votre panier Fnac.

15€ offerts tous les 100€ dépensés pour votre PC ou tablette

Durant les French Days de la Fnac, vous pouvez notamment profiter de 15€ offerts tous les 100€ dépensés sur une sélection d’ordinateurs portables et fixes. Vous l’aurez compris, plus votre achat est coûteux, plus l’offre est intéressante. Vous pouvez par exemple profiter de :

Attention, les sommes offertes sont créditées sur votre carte Fnac sous la forme d’un bon d’achat. Elles ne sont pas débitées du montant de votre achat. Vous ne profitez donc pas à proprement parler d’une réduction sur votre PC ou tablette. Vous gagnez de l’argent en achetant un PC ou une tablette.

Écouteurs et casques Bluetooth : -50% sur les Airpods avec un iPhone 11

Le rayon HiFi n’est pas épargné par les French Days de la Fnac. Que vous cherchiez un casque sans fil, des écouteurs Bluetooth ou encore des lunettes avec enceintes intégrées, vous trouverez votre bonheur avec les offres suivantes :

Jusqu’à 150€ de réduction sur les enceintes connectées

Vous hésitez depuis longtemps à acheter une enceinte connectée, mais votre budget serré vous bloque ? Avec les French Days 2020 de la Fnac, c’est le moment ou jamais de passer le pas avec une des offres suivantes :

Une Smart TV Samsung avec 800€ de réduction

Les French Days 2020 de la Fnac, c’est aussi l’occasion d’équiper votre salon. Que diriez-vous d’une réduction de 800€ sur une Smart TV Samsung ? Retrouvez cette offre ci-dessous avec les autres promotions intéressantes sur les TV :

Attention, vous n’avez que jusqu’au 28 septembre pour profiter des French Days de la Fnac et il y a fort à parier que les stocks sur certains articles partent rapidement. Rendez-vous donc vite sur le site de la Fnac et faites le plein d’accessoires afin d’être le mieux équipé pour cette rentrée.

