French Days Fnac Darty 2020 : les meilleures offres high-tech à ne pas rater

La Fnac et Darty, co-fondateurs des French Days proposent une multitude de bons plans et promos durant les 5 jours de l'événement. Des smartphones aux tablettes, en passant par les objets connectés, tous l'univers de l'high-tech est couvert. Nous avons sélectionné les meilleures offres French Days Fnac / Darty 2020.

Le top des offres high-tech French Days Fnac Darty 2020

Vous trouverez ici les meilleures offres proposées par les enseignes Darty et La Fnac lors de cette édition automnale des French Days 2020. Cette sélection de bons plans French Days sera mise à jour tout au long de l'événement afin que vous ne ratiez aucune bonne affaire.

Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 à 29,99 €

Pour les French Days, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 passe à 29,99 € sur le site de la Fnac qui le propose pour l'occasion à 29,99 € au lieu de 39,99 € en moyenne. Le Xiaomi Mi Band 4 dispose de fonctions comme le suivi d’activités, l’accéléromètre, le capteur de fréquence cardiaque et le gyroscope.

En outre, il est équipé d'un écran tactile AMOLED de 0,95 pouce, d’une batterie de 135mAh (lui permettant d’avoir une autonomie de 20 jours), d’un niveau d’étanchéité 5 ATM et est compatibilité avec les systèmes Android (4.4 et supérieur) et iOS (9.0 et supérieur).

Réveil connecté Lenovo Smart Clock à 44,99 €

Le réveil connecté Lenovo Smart Clock est aussi proposé à prix mini durant ces French Days. Et c'est une grosse réduction à laquelle nous avons droit puisque ce dernier est proposé à 44,99 € au lieu de 89,99 € en temps normal. Ce dernier embarque l'assistant vocal Google, et peut être installé facilement sur la table de nuit de n'importe quelle chambre.

En outre, l'appareil propose un écran IPS tactile de 4 pouces avec Bluetooth et Wifi intégrés. Depuis celui-ci, vous avez la possibilité de gérer vos appareils connectés à distance ou grâce à de multiples fonctionnalités. Il est compatible avec pas moins de 10 000 produits de plus de 1 000 marques.

Stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 à 79,99 €

Le DJI Osmo Mobile 3 passe à 79,99 € à l'occasion des French Days sur Darty / Fnac. Ce dernier offre un design pensé pour une prise en main optimale. Très léger, il ne pèse que 405 grammes et peut être utiliser des heures entières (15 heures d'autonomie) grâce à sa batterie d'une capacité de 405 mAh. Il est équipé d'un port USB -A et d'un port USB Type C pour la recharge. Il peut également être utilisé pour recharger votre smartphone puisqu'il fait aussi office de batterie externe.

Enceinte portable Ultimate Ears Boom 3 à 99,99 €

Habituellement proposée pour 149,99 €, l'enceinte sans fil Bluetooth Ultimate Ears Boom 3 passe à 99,99 € à l'occasion des French Days 2020 sur les sites de la Fnac et Darty. Cette enceinte sans fil compacte offre un son clair et équilibré. De plus, elle est certifiée avec l'indice de protection IP67 lui permettant d'être résistante à l'eau et à la poussière. Elle peut être entièrement immergée dans l'eau pendant 30 minutes au maximum.

Samsung Galaxy Buds à 119,99 €

Belle offre pour les écouteurs Samsung Galaxy Buds qui font l'objet d'une réduction de 30 euros du coté des deux enseignes et qui passent à 119,99 € au lieu de 149,99 €. De plus, pour leur achat, vous pouvez bénéficier d'un étui de protection offert (ajoutez-les deux produits au panier) ainsi que de 4 mois d'abonnement offerts au service de streaming musical Deezer Premium.

Apple Watch Series 3 à 219,99 €

Vous recherchez une montre connectée pas cher aux caractéristiques solides ? Rien de tel qu'une Apple Watch à prix cassé. La Series 3 voit son prix passer sous la barre des 219,99 €. À ce tarif, vous n'avez pas beaucoup de choses à envier à l'Apple Watch Series 5, si ce n'est l’absence de l'électrocardiogramme et de la détection automatique des chutes, son boîtier plus petit et les performances légèrement en retrait. Le meilleur compromis pour un prix relativement accessible.

Caméra DJI Osmo Action + kit de recharge à 249,99 €

Si vous recherchez une caméra pour filmer vos futurs exploits sportifs, la DJI Osmo Action est une superbe option moins cher en alternative à une GoPro. Elle est disponible chez les enseignes Fnac et Darty à 379,99 €, mais le tarif passe à 249,99 € seulement si vous ajoutez aussi le kit de recharge d'une valeur de 89,99 € au panier. Le total revient à 249,99 €. En d'autres termes le pack est proposé avec une réduction de 26% en ce moment.

Caméra DJI Osmo Pocket à 279,99 €

Alternativement à la Dji Osmo Action, si vous recherchez une caméra discrète avec stabilisation mécanique capable de filmer en définition jusqu'à 4K à 60 images par seconde, le DJI OsmoPocket est proposée en promo au tarif de 279,99 € au lieu de 359,99 €. En plus de cette réduction de 17% vous bénéficiez en plus de la barre de d'extension d'une valeur de 75 € qui est offerte.

Samsung Galaxy A51 5G à 399 €

L'excellent smartphone Galaxy A51 dans sa variante 5G passe sous la barre des 400 €, à très exactement 399 € sur Darty / Fnac pour les French Days 2020. Le smartphone embarque d’un processeur Exynos 980, d’un écran borderless Super AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces (résolution 2400 x 1080px), d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 1 To via microSD). Sa batterie de 4500 mAh est compatible charge rapide et c'est le système d’exploitation mobile Android 10 qui est aux commandes.

Samsung Galaxy Note 10 Lite à 429 €

Si vous souhaitez acquérir le Samsung Galaxy Note 10 Lite, sachez qu'il passe pour la première fois sous la barre des 430 € chez Darty / Fnac dans le cadre des French Days. Le smartphone de Samsung y est proposé à 429 €. Une excellente opportunité pour les personnes cherchant un smartphone performant sans pour autant casser leur tirelire.

TV Philips The One 50PUS7354 à 529,99 €

Proposé habituellement à 699,99 € chez Darty, l'excellente TV 4K Philips The One 50PUS7354 passe sous la barre de 530 € à l'occasion des French Days. Si vous recherchez une Smart TV 4K de bonne facture et à bon prix, vous devriez sauter sur cette occasion. L'écran est d'une diagonale imposante de 50 pouces pour ceux qui ne jurent que par le grand format.

Ce modèle embarque les technologies Dolby Atmos et Dolby Vision qui rendent le son et l'image de vos contenus HDR d'un réalisme époustouflant. Qu'il s'agisse de la dernière série en streaming ou d'un coffret Blu-ray, le contraste, la luminosité et les couleurs reflètent parfaitement la vision du réalisateur. L'espace sonore est vaste, clair, détaillé et profond.

Tournant sous Android TV, son interface claire et intuitive vous permet de profiter de vos contenus préférés. La partie connectique est composée de 4 entrées HDMI compatibles Arc, 3 ports USB, une sortie audio numérique optique et une prise casque. Le tout est complété par le Bluetooth et Wi-Fi.

Samsung Galaxy S10+ à 599 €

Bon prix pour le Samsung Galaxy S10+ qui passe sous la barre des 600 €, à très exactement 599 € du coté des enseignes Darty et Fnac pour les French Days 2020. La version en promo offre 128 Go de stockage interne, un espace suffisant pour la plupart des gens. Et si ce n'est pas le cas, la mémoire interne reste extensible via un port microSD (le deuxième slot nanoSIM) jusqu'à 512 Go supplémentaires. Enfin, la batterie de 4100 mAh permet au smartphone de tenir facilement une journée et demie d'après notre test sur le Galaxy S10+. C'est le moment de craquer !

Samsung Galaxy Tab S6 Wifi 256 Go à 599,99 €

On continu notre sélection avec la tablette de Samsung, la Tab S6. Elle fait l'objet d'une réduction de 200 € sur les sites de La Fnac et Darty. Il est ainsi possible de l'acquérir durant les French Days pour 599,99 € au lieu de 799,99 €. Elle est disponible à ce tarif avantageux dans son coloris gris titane. Si vous envisagez de l'acheter, vous pouvez lire notre test complet de la Galaxy Tab S6 qui nous a complètement séduit.

Huawei P40 Pro + GT Watch 2 à 799 €

Le P40 Pro de Huawei voit son prix baisser de 100 euros lors des French Days. Il est ainsi possible de se procurer le smartphone haut de gamme 5G pour 799 € au lieu de 899 €. De plus, pour son achat, une Huawei Watch GT 2 est offerte ! Pour les budgets plus serrés, le P40 est également en promotion à 549 €. Le P40 Pro est doté d'une dalle OLED avec des bords incurvé, quasi borderless de 6,58 pouces (2640 x 1200 pixels, 441 ppi) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

On retrouve un double capteur frontal placé sur la partie gauche du smartphone intégrant un module de 32 mégapixels F/ 2.0 et un module ToF. Sous le capot, le terminal embarque le processeur Kirin 990, compatible 5G, épaulé par 8 Go de mémoire RAM et 256 Go de mémoire interne extensible via une une carte NM.

Samsung HW-Q90R à 999 €

Grosse réduction de 500 euros sur la barre de son TV samsung HW-Q90R durant les French Days 2020 sur Darty et Fnac. Habituellement proposée 1499 €, elle passe à 999 €. Ce modèle haut de gamme est livré avec un caisson de basse sans fil (alimenté électriquement) ainsi que deux enceintes surround avec hauts-parleurs Atmos intégrés.

De ce fait, cette barre de son permet de reproduire un son spatial Dolby Atmos et DTS:X en trois dimensions sur 7.1.4 canaux. La qualité du son est tout juste impressionnante, puisque cette Samsung HW-Q90R a été conçue en partenariat avec Harman Kardon. Elle délivre une puissance totale de 512 watts RMS et embarque de nombreuses connectiques.

On a donc un port USB permettant la lecture de fichiers audio, deux entrées HDMI et une sortie HDMI ARC, compatibles UHD 4K et HDR10+, une entrée audio numérique optique. Enfin sachez qu'elle intègre les technologies sans fil Bluetooth et WiFi, et prend également en charge l'assistant Alexa, pour être contrôlée vocalement.

TV OLED 4K LG OLED55CX6 (139 cm) à 1699 €

Sans doute l'un des meilleurs téléviseurs OLED du marché, le LG OLED55CX6 propose une diagonale de 139 cm avec un design superbe. Très fluide dans la navigation des menus et applications grâce à son processeur A9 troisième génération, il tourne sous l'interface épurée LG WebOS 4.5. Le Dolby Atmos et Dolby Vision sont également de la partie.

Pour la connectivité sans fil, on retrouve le Wifi, DLNA, Miracast. Vous pourrez facilement y connecter vos autres périphériques tels qu'une console de jeu, un home cinéma, un lecteur Blu-Ray, un périphérique de stockage et des clés USB grâce à la présence de 4 prises HDMI, 3 ports USB 2.0, 2 prises d'antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numérique optique, prise casque. Le LG OLED 55CX6 passe à 1699 € au lieu de 1999 € pendant les French Days.

La nouvelle carte Fnac+ à 9,99 €

Avec la nouvelle carte Fnac+, proposée à 9,99 € la première année puis 14,00 € par an par la suite, vous devenez un client privilégié. Concrètement, outre le programme de cumul de points, vous aurez également accès aux offres proposées aux adhérents des deux enseignes :

La livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré (Fnac et Darty).

en 1 jour ouvré (Fnac et Darty). La livraison gratuite en 2h Chrono (sur les secteurs éligibles).

La livraison sur rendez-vous.

Une caisse prioritaire en magasin.

en magasin. Une assistance prioritaire , gratuite et illimitée 24h/7j, pour tous les produits, achetés ou non dans les deux enseignes.

, gratuite et illimitée 24h/7j, pour tous les produits, achetés ou non dans les deux enseignes. 5% de remise immédiate sur de nombreux univers.

sur de nombreux univers. Des remises et des prix préférentiels sur de nombreux services (pose murale TV, réparation hors garantie en atelier ou à domicile, transfert de données tablette et smartphones, etc.).

La carte Darty+ à 49 €

Si vous détenez la carte Darty+ ou envisagez de l'acquérir, sachez que cette dernière donne droit à de nombreux avantages et services gratuits. Par exemple, vous bénéficiez de la livraison la plus rapide et illimitée offerte, une assistance pour tous vos produits, des remises sur vos réparations hors garantie…

Pour un tarif annuel de 49 € par an, vous avez vite fait de le rentabiliser. En plus des avantages offerts chez Darty, vous bénéficiez également de réductions permanentes chez l'ensemble de 50 partenaires (Europcar, Intersport, Courtepaille, Interflora…), valables même sur les produits déjà en promotion. Afin d'en profiter, rendez vous sur le site passfnacdarty.com.

La carte Darty+ est gratuite pendant 30 jours sans engagement puis 49 € par an. Voici un tableau récapitulatifs des principaux avantages dont vous disposez en souscrivant à la carte Darty+.