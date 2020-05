French Days Fnac Darty 2020 : les meilleures offres à ne pas rater

La Fnac et Darty, co-fondateurs des French Days 2020 proposent une multitude de bons plans et promos durant les 5 jours de l’√©v√©nement. Des smartphones aux tablettes, en passant par les objets connect√©s, tous l’univers de l’high-tech est couvert. Nous avons s√©lectionn√© les meilleures offres French Days Fnac / Darty 2020

Attention :¬†les bons plans ont souvent une √©ch√©ance que ce soit √† cause des stocks disponibles, ou tout simplement parce que ces derniers ont fait l‚Äôobjet d‚Äôune vente flash. Nous nous effor√ßons d‚Äô√©viter ce probl√®me dans cet article ‚Äď si vous rencontrez une offre termin√©e, revenez nous voir un peu plus tard et n‚Äôh√©sitez pas √† le signaler dans les commentaires pour que nous le remplacions au plus vite !

Le top des offres French Days Fnac Darty 2020

Vous trouverez ici les meilleures offres propos√©es par les enseignes Darty et La Fnac lors de cette √©dition printani√®re des French Days 2020. Cette s√©lection de bons plans sera mise √† jour tout au long de l’√©v√©nement afin que vous ne ratiez aucune bonne affaire.

Google Home Mini √† 29.99 ‚ā¨

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE HOME MINI SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE HOME MINI SUR LA FNAC

Si vous souhaiter acqu√©rir un assistant vocal performant, le Google Home Mini est un excellent choix, surtout lorsqu’il est en promotion comme c’est actuellement le cas sur la Fnac dans le cadre des French Days 2020. L’enceinte connect√©e de Google y est affich√©e √† 29.99 ‚ā¨ au lieu de 59.99 ‚ā¨.

Petite soeur de la Home et de la Home Max, la Home Mini de Google est une enceinte √† commande vocale √©quip√©e de la technologie Wifi. Compatible Chromecast, l‚Äôenceinte utilise l‚Äôintelligence de l‚ÄôAssistant Google ; ce qui vous permet de poser un tas de questions au service Google et √† lui donner des choses √† faire. Enfin, elle dispose d‚Äôun son de haute qualit√© gr√Ęce √† un haut-parleur de 40 mm.

R√©veil connect√© Lenovo Smart Clock √† 39.99 ‚ā¨

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE LENOVO SMART CLOCK SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE LENOVO SMART CLOCK SUR LA FNAC

Le r√©veil connect√© Lenovo Smart Clock est aussi propos√© √† prix mini durant ces French Days. Et c’est une grosse r√©duction √† laquelle nous avons droit puisque ce dernier est propos√© √† 39.99 ‚ā¨ au lieu de 89.99 ‚ā¨ en temps normal. Ce dernier embarque l’assistant vocal Google, et peut √™tre install√© facilement sur la table de nuit de n’importe quelle chambre.

En outre, l’appareil propose un √©cran IPS tactile de 4 pouces avec Bluetooth et Wifi int√©gr√©s. Depuis celui-ci, vous avez la possibilit√© de g√©rer vos appareils connect√©s √† distance ou gr√Ęce √† de multiples fonctionnalit√©s. Il est compatible avec pas moins de 10 000 produits de plus de 1 000 marques.

Enceinte portable Ultimate Ears Boom 3 Sunrise √† 99.99 ‚ā¨

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA ULTIMATE EARS BOOM 3 SUNRISE SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA ULTIMATE EARS BOOM 3 SUNRISE SUR LA FNAC

Habituellement propos√©e pour 149.99 ‚ā¨, l’enceinte sans fil Bluetooth Ultimate Ears Boom 3 Sunrise passe √† 99.99 ‚ā¨ √† l’occasion des French Days 2020 sur le site de la Fnac. Cette enceinte sans fil compacte offre un son clair et √©quilibr√©. De plus, elle est certifi√©e avec l’indice de protection IP67 lui permettant d’√™tre r√©sistante √† l’eau et √† la poussi√®re. Elle peut √™tre enti√®rement immerg√©e dans l’eau pendant 30 minutes au maximum.

Samsung Galaxy Buds √† 119.99 ‚ā¨

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LES SAMSUNG GALAXY BUDS SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LES SAMSUNG GALAXY BUDS SUR LA FNAC

Belle offre pour les √©couteurs Samsung Galaxy Buds qui font l’objet d’une r√©duction de 30 euros du cot√© des deux enseignes et qui passent √† 119.99 ‚ā¨ au lieu de 149.‚ā¨. De plus, pour leur achat, vous pouvez b√©n√©ficier d’un √©tui de protection offert (ajoutez-les deux produits au panier) ainsi que de 4 mois d’abonnement offerts au service de streaming musical Deezer Premium.

Xiaomi Mi A3 √† 199 ‚ā¨

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI A3 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI A3 SUR LA FNAC

Si c’est un smartphone n’exc√©dant pas la barre des 200 euros qui vous ferait plaisir, le Xiaomi Mi A3 reste un excellent choix. La partie affichage est assur√© par un √©cran AMOLED 6.088‚ÄĚ HD+ 1560 x 720 pixels. Sous le capot on retrouve 4 Go de RAM, 64 Go d‚Äôespace de stockage ainsi que le processeur Qualcomm Snapdragon 665. Le tout tourne sous Android 9.0 Pie (Android One).

Une batterie de 4030 mAh compatible avec la charge rapide jusqu‚Äô√† 18 Watts lui conf√®re une excellente autonomie, l’une des meilleures du march√© pour un smartphone de cette gamme. Plus d’infos sur le smartphone dans notre test complet du Xiaomi Mi A3.

Google Pixel 3a √† 249 ‚ā¨

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 3A SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 3A SUR LA FNAC

Excellent prix pour le Google Pixel 3a qui passe sous la barre des 250 ‚ā¨, √† plus exactement 249 ‚ā¨ sur la Fnac et Darty. Le Pixel 3A repr√©sente tr√®s certainement l’un des meilleurs rapport qualit√© prix du moment. Le smartphone est √©quip√© d’un √©cran OLED FHD+ de 5,6 pouces (r√©solution 2220 x 1080 pixels), d‚Äôune m√©moire vive de 4 Go de RAM, d‚Äôun espace de stockage de 64 Go et d‚Äôune batterie de 3000 mAh.

Le tout tourne sous le syst√®me d‚Äôexploitation Android 9 Pie. Pour la photo, le Pixel 3a int√®gre un capteur de 12,2 MP avec un objectif lumineux de f/1.8. Enfin, le smartphone est livr√© avec un adaptateur secteur USB-C 18 W, un caŐāble USB-C vers USB-C de 1 m (USB 2.0), un guide de deŐĀmarrage rapide, un adaptateur Quick Switch Outil pour la carte SIM et des √©couteurs.

Aspirateur balai Dyson V8 Animal+ √† 299 ‚ā¨

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE DYSON ANIMAL+ SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE DYSON ANIMAL+ SUR LA FNAC

Les produits m√©nagers sont √©galement √† l’honneur lors de ces French Days 2020. Ainsi, il est possible d’acqu√©rir l’aspirateur balai Dyson V8 Animal+ √† 299 ‚ā¨ au lieu de 459 ‚ā¨ en temps normal, soit une r√©duction de 160 ‚ā¨. Cette promotion est disponible uniquement chez La Fnac.

Chromebook Asus C423NA + sacoche + souris √† 329.99 ‚ā¨

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK CHROMEBOOK ASUS C423NA SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK CHROMEBOOK ASUS C423NA SUR LA FNAC

Vous souhaitez acqu√©rir un PC portable abordable ? Profitez de ce bon plan French days qui permet d’avoir le pack comprenant un Asus Chromebook C423NA avec une sacoche + une souris pour 329.99 ‚ā¨ au lieu de 479.99 ‚ā¨. Ce Chromebook tourne sous Chrome OS est id√©al pour les √©tudiants. Tr√®s compact, il peut facilement √™tre transport√© avec un poids de seulement 1.34 kg.

Il arbore un √©cran tactile de 14 pouces, de d√©finition 1366 x 768 pixels. On retrouve sous le capot un CPU Intel Celeron, 8 Go de m√©moire RAM ainsi que 64 Go de m√©moire interne eMMC. Il embarque 2 ports USB 3.1 de type A (g√©n√©ration 1) et 2 ports USB 3.0 type C (USB 3.1 g√©n√©ration 1) avec affichage et prise en charge de l’alimentation. Cot√© connectivit√© sans fil, on retrouve le Bluetooth 4.0 et le Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac (2×2).

Samsung Galaxy S10e √† 449 ‚ā¨

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S10E SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S10E SUR FNAC

Dans le cadre des French Days du printemps 2020, Fnac Darty propose une offre int√©ressante sur le Samsung Galaxy S10e. Si vous avez attendu une opportunit√© pour l’acheter moins cher, alors saississez ce bon plan rapidement. Au niveau du coloris, vous avez le choix entre le noir, blanc vert ou rouge et si vous voulez en savoir plus ce t√©l√©phone mobile qui n’a rien √† envier aux modles haut de gamme, d√©couvrez notre test et avis sur le Samsung Galaxy S10e.

Samsung Galaxy Tab S6 Wifi 256 Go √† 699.99 ‚ā¨

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SAMSUNG GALAXY TAB WIFI 256 GO SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SAMSUNG GALAXY TAB WIFI 256 GO SUR LA FNAC

On continu notre s√©lection avec la derni√®re tablette de Samsung, la Tab S6. Elle fait l’objet d’une r√©duction de 100 ‚ā¨ sur le site de La Fnac. Il est ainsi possible de l’acqu√©rir durant les French Days pour 699.99 ‚ā¨ au lieu de 799.99 ‚ā¨. Elle est disponible √† ce tarif avantageux dans son coloris gris titane. Si vous envisagez de l’acheter, vous pouvez lire notre test complet de la Galaxy Tab S6 qui nous a compl√®tement s√©duit.

Projecteur Xiaomi Mi Laser √† 1090 ‚ā¨

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI LASER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI LASER SUR LA FNAC

Le vid√©oprojecteur Xiaomi Mi Laser passe de 1590 ‚ā¨ √† 1090 ‚ā¨ sur le site de l’enseigne de La Fnac, soit une remise non n√©gligeable de 500 ‚ā¨. Ce dernier est le premier vid√©oprojecteur laser √† focale ultra-courte au monde dot√© de la technologie ALPD qui offre jusqu’√† 150 pouces Full HD √† une distance de 50 cm avec un rapport de contraste √©lev√© de 3000:1 et 1500 lumens ainsi qu’une dur√©e de vie de 20 000 heures. un must have pour tous les cin√©philes.

La carte Fnac+ √† 7.99 ‚ā¨

CLIQUEZ ICI POUR SOUSCRIRE A LA CARTE FNAC+

La carte Fnac+ reprend le principe de la carte Darty+. Pour une p√©riode de un an (reconductible), vous b√©n√©ficiez de la livraison express gratuite et illimit√©e, 5% de remise imm√©diate sur le high-tech, les livres et bien d‚Äôautres produits, 10‚ā¨ offerts tous les 100‚ā¨ d’achat en ch√®que cadeau lors des week-ends adh√©rents, un acc√®s √† la presse en illimit√© offert avec ePresse et un acc√®s aux caisses prioritaire en magasin Fnac.

Le service Deezer Premium est √©galement offert 4 mois. Vous b√©n√©ficiez √©galement de Izneo Pass, BD, Manga, Comics en illimit√© offerts pendant 3 mois. L’abonnement annuel est habituellement propos√© √† 49 ‚ā¨ mais il est en ce moment possible via une offre promotionnelle de l’avoir √† 7.99 ‚ā¨ avec le code EXPRESS.

La carte Darty+ √† 49 ‚ā¨

Si vous d√©tenez la carte Darty+ ou envisagez de l’acqu√©rir, sachez que cette derni√®re donne droit √† de nombreux avantages et services gratuits. Par exemple, vous b√©n√©ficiez de la livraison la plus rapide et illimit√©e offerte, une assistance pour tous vos produits, des remises sur vos r√©parations hors garantie…

Pour un tarif annuel de 49 ‚ā¨ par an, vous avez vite fait de le rentabiliser. En plus des avantages offerts chez Darty, vous b√©n√©ficiez √©galement de r√©ductions permanentes chez l’ensemble de 50 partenaires (Europcar, Intersport, Courtepaille, Interflora…), valables m√™me sur les produits d√©j√† en promotion. Afin d’en profiter, rendez vous sur le site passfnacdarty.com.

La carte Darty+ est gratuite pendant 30 jours sans engagement puis 49 ‚ā¨ par an. Voici un tableau r√©capitulatifs des principaux avantages dont vous disposez en souscrivant √† la carte Darty+.