French Days Cdiscount 2020 : les meilleures offres high-tech à ne pas rater !

Les French Days 2020 c'est aussi sur Cdiscount ! L'enseigne propose des bons plans et promos sur l'univers du high-tech. Comme l'ensemble des autres géants du e-commerce, Cdiscount brade les prix de plusieurs produits pendant une période de 5 jours. Nous avons fait le tour des meilleures offres à ne pas rater !

Le top des offres high-tech French Days Cdiscount 2020

Voici les meilleures offres high-tech proposées par l'enseigne Cdiscount pendant cette édition automnale des French Days. Bien évidemment, nous actualiserons cette sélection de bons plans French Days tout au long de l'événement afin que vous ne ratiez aucune bonne affaire.

Cdiscount à Volonté à 29 €

Pour optimiser au maximum vos achat sur la plateforme Cdiscount, l'enseigne en ligne propose un programme de fidélité baptisé “Cdiscount à Volonté” donnant droit à plusieurs avantages. En ce moment, l'abonnement annuel au service coûte 29 €. Voyons en détails les différents avantages de Cdiscount à Volonté :

Le programme permet de bénéficier de la livraison gratuite en point relais dès 10 € d’achats et à domicile dès 25 € d’achats tout à condition que les produits soient expédiés par Cdiscount

Vous profitez d’offres promotionnelles et/ou codes de réduction exclusifs (des offres et codes qui ne sont pas proposés aux internautes non inscrits).

Vous profitez de titres de presse en ligne en illimité, dont Elle, Public, Libération ou encore L’Express.

Cdiscount promet la livraison en un jour ouvré, chez vous, à votre bureau, ou en point relais si vous passez commande avant 14h. Le site promet que le coût du programme est rentabilisé dès la seconde commande. Idéal si vous achetez régulièrement sur le site !

Xiaomi Mi TV Stick à 29,99 €

Vous ne disposez pas encore d'une smart TV mais souhaitez profiter de toutes les fonctionnalités d'un vrai téléviseur connecté ? La Xiaomi Mi TV Stick est un excellente solution pour réaliser votre rêve à moindre coût. Cette clé à peine plus longue que votre pouce apporte Android TV à n'importe quel téléviseur classique disposant d'un port HDMI. Habituellement proposée pour 39,99 €, elle fait l'objet d'une remise de 25 % du coté de chez Cdiscount qui permet ainsi de l'avoir à 29,99 € pour les French Days.

Trottinette électrique GO RIDE 80PRO Night Edition à 199,99 €

Qui a dit qu'il fallait dépenser un fortune pour s'équiper d'une trottinette électrique ? Pour les French Days, le modèle Go Ride 80 Pro Night Edition est affiché sur le site du marchand en ligne Cdiscount à seulement 199,99 €. Plutôt pas mal, surtout quand on sait qu'elle est habituellement vendue pour 349,99 €.

La Go Ride 80 Pro embarque un moteur d'une puissance de 350 W, des pneus de 8 pouces, et offre une autonomie de 25 km. Elle atteint une vitesse maximale de 25k/h et supporte les personnes jusqu'à 100 Kg. Très facile à transporter, puisque elle est pliable, elle affiche 11,5 kg sur la balance. Pour moins de 200 €, elle représente une excellente alternative aux modèles les plus chers.

TV LED 4K Continental Edison 55″ à 249,99 €

Vous avez un budget n'excédant pas les 250 euros pour l'achat d'une TV ? Ce bon plan proposé par Cdiscount dans le cadre des French Days est fait pour vous. La TV Continental Edison d'une diagonale de 55 pouces (139 cm) est à seulement 249,99 €. Non connectée, vous pouvez pour une trentaine d'euros remédier à ce problème en acquérant par exemple le Xiaomi Mi TV Stick en promotion, présenté précédemment dans cet article.

Coté connectique, on retrouve ; 3 ports HDMI (dont 1 HDMI ARC) 2 ports USB, un fonction PVR (Personal Video Recorder), un port optique, un tuner TNT analogique et digital, un port Peritel, un port casque et un emplacement Common Interface+.

TV LED 4K Toshiba 58″ à 349,99 €

Pour moins de 350 euros, vous pouvez vous offrir une smart TV tournant sous Android TV. Disposant d'un écran de 58 pouces (146cm), cette TV connectée embarque la technologie d’amélioration de l’image Dolby Vision ainsi que 4 ports HDMI, 2 ports USB, 1 entrée vidéo composite, 1 entrée audio, 1 entrée vidéo composante / VGA, 1 port réseau, une sortie casque et 1 sortie audio numérique (optique). Elle est à 349,99 € au lieu de 399,99 € en moyenne.

Pack HP PC Portable 15S-FQ1036NF + Sacoche + Imprimante à 329,99 € (via ODR)

Voilà un pack qui pourrait parfaitement convenir aux étudiants. Le pack HP comprenant un PC Portable 15S-FQ1036NF, une sacoche de transport, ainsi qu'une imprimante fait l'objet d'une belle réduction durant les French Days 2020. Proposé en temps normal à 429,99 €, voit son prix chuter à 329,99 € grâce à une ODR de 100 € pendant les French Days 2020. Une offre à saisir au plus vite, valable jusqu'au 28 septembre 2020, dan la limite des stocks disponibles.

Galaxy Note 10 Lite à 429 €

Disponible depuis la mi-janvier au prix de 609 €, le Galaxy Note 10 Lite voit son prix passer sous la barre des 430 €. À l'occasion des French Days, il est proposé à 429 € seulement chez Cdiscount. A ce tarif, vous profitez d'un Galaxy Note récent avec son stylet S Pen caractéristique, un écran Super AMOLED imposant de 6,7 pouces et des performances confortables assurées par la puce Exynos 9810.

PC Portable Gamer HP Pavilion à 699,99 €

Avis aux gamers à la recherche d'un PC portable pour jouer abordable. Le PC portable gaming HP Pavilion que propose Cdiscount à 699,99 € au lieu de 839,99 € est un excellent choix. Ce dernier embarque un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300H / 2.4 GHz couplé à 16 Go de RAM, une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 et une puce intégrée Intel UHD Graphics 630.

Son écran de 17,3 pouces d'une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels est doté de fonctions anti-éblouissement, gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %, Micro Edge. Pour la partie stockage, on retrouve un SSD (M.2) PCIe – NVM Express (NVMe) d'une capacité de 512 Go. Enfin, il affiche un poids de 2,7 kg, et est livré sans Windows, qu'il faudra préalablement installer pour pouvoir l'utiliser.