Besoin d’un bracelet connecté pas cher ? Le Xiaomi Band 4 est en promo pour les French Days

Bon plan sur Rue du Commerce oĂą le bracelet connectĂ© Xiaomi Band 4 fait l’objet d’une offre intĂ©ressante. Il est possible de l’acquĂ©rir Ă moins de 28 euros seulement. Une belle affaire qui s’inscrit dans le cadre des French Days !

Rue du Commerce propose donc à ses clients de se procurer le bracelet connecté Band 4 de Xiaomi (coloris noir) au tarif de 27,99 euros au lieu de 32,99 euros ; soit une réduction de 15%. L’offre promotionnelle est valable pendant la durée des French Days et ce, dans la limite des stocks disponibles.

Le Xiaomi Mi Band 4 dispose de fonctions comme le suivi d’activitĂ©s, l’accĂ©lĂ©romètre, le capteur de frĂ©quence cardiaque et le gyroscope. Il est dotĂ© d’un Ă©cran tactile AMOLED de 0,95 pouce, d’une batterie de 135mAh (lui permettant d’avoir une autonomie de 20 jours), d’un niveau d’Ă©tanchĂ©itĂ© 5 ATM et est compatibilitĂ© avec les systèmes Android (4.4 et supĂ©rieur) et iOS (9.0 et supĂ©rieur).

