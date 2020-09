French Days Boulanger 2020 : les meilleures offres high-tech à ne pas rater !

Pour les French Days 2020, l’enseigne Boulanger fait le plein de promotions sur une large gamme de produits high-tech. Jusqu’au mardi 29 septembre 2020 inclus, vous pouvez profiter de réductions de folie ! Durant ces cinq jours, c'est l'occasion de faire de très bonnes affaires, de belles économies tout en se faisant plaisir. Voici notre sélection des meilleures offres high-tech des French Days 2020 chez Boulanger.

Le top des offres French Days 2020 Boulanger

Profitez des bons plans French Days pour vous équiper d'objets connectés, d'une TV ou tout autre appareil high-tech. Jusqu'au 29 septembre 2020 inclus, l'enseigne Boulanger propose une avalanche de bons plans et promos sur une large gamme de références high-tech. Pour vous aidez dans votre quête de la bonne affaire, l'équipe bons plans de Phonandroid s'efforcera d'actualiser la liste des meilleures offres high-tech proposées par Boulanger durant cette édition automnale des French Days 2020.

Echo Dot 3ème génération à 24,99 €

L'Echo Dot est une enceinte connectée compacte se présentant sous la forme d'un galet. Grâce à elle, lancez et contrôlez vos musiques préférées par simple commande vocale, appelez ou envoyez des messages à toute personne qui possède un appareil Echo, contrôlez vos appareils connectés compatibles Alexa (luminaires, thermostats…). Cet appareil est affiché à 29,99 € au lieu de 59,99 € soit 35 € de réduction dans le cadre des bons plans French Days Boulanger.

Pack 2 ampoules connectées Philips Hue White & Colors + télécommande à 79,99 €

Belle offre pour ce pack connecté Philips Hue comprenant 2 ampoules connectées Philips Hue White & colors E27 avec un variateur Philips Hue Dimmer switch. Il passe à 79,99 € au lieu de 119,98 € soit une réduction de 33% durant les French Days. Les ampoules présentes dans le pack délivrent une luminosité équivalente à celle d’une ampoule traditionnelle et ont une durée de vie de 25 000 heures chacune. Elles permettent également une synchronisation avec la musique et sont compatibles avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.

Le variateur vous permet de changer l'intensité lumineuse de vos éclairages Philips Hue, il se place là où vous voulez et fait office de commutateur sans fil et télécommande. Pour profiter pleinement de votre installation connectée et contrôler vos appareils de la gamme Philips Hue, un pont de connexion (vendu séparément) est nécessaire.

Ecran connecté Google Nest Hub à 89,99 €

Si vous souhaitez vous équiper d'un écran connecté, le Google Nest Hub s'avère être un excellent choix. Si habituellement on le trouve à 129,99 €, il est possible de l'acquérir sous la barre des 90 € durant les French Days à plus exactement 89,99 €. Ce Smart Display intègre l'assistant Google et vous permet de facilement contrôler vos dispositifs connectés grâce à son écran tactile de 7 pouces.

En outre, on retrouve les connectivité sans fil Wi-Fi 802.11b/g/n/ac et le Bluetooth. vous pouvez aussi via ce dernier, visionner des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos. Plus d'informations dans notre test complet du Google Nest Hub.

Oppo A5 à 149 €

Il n'y a pas que Xiaomi et sa filiale Redmi sur le marché des smartphones décents proposés en dessous de 150 €. Le compatriote Oppo est un sérieux client qui tisse progressivement sa toile hors des frontières chinoises. Le Oppo A5 lancé fin 2019 est un bel exemple de l'agressivité du constructeur. Pour seulement 149 € en ce moment, offrez-vous ce smartphone petit prix dont les caractéristiques vont convenir à tous ceux qui souhaitent un mobile correct sans pour autant trop en demander niveau puissance, notamment pour les jeux exigeants en ressources.

Vous profitez d'un écran de 6,5 pouces (définition 1600 x 720 pixels), d’un processeur Qualcomm Snapdragon 665 octa-core cadencé jusqu’à 2 GHz et épaulé par une RAM de 3 Go. Sa batterie est d'une capacité très confortable de 5000 mAh, ce qui constitue son plus bel atout. Pour la partie photo, il y a un capteur principal de 12+8+2 MP et un capteur secondaire de 8 MP.

Casque audio Jabra Elite 85H à 179 €

Généralement proposé à 249 €, le caque audio à réduction de bruit active Jabra Elite 85H fait l'objet d'une réduction de 70 € pour les french Days Boulanger. Il est ainsi possible de l'avoir à 179 € dans les coloris beige et bleu foncé. Ce dernier offre un design élégant, une excellente ergonomie ainsi qu'une qualité sonore de qualité couplée à une réduction de bruit efficace.

Le Jabra Elite 85h est également équipé de 8 microphones dont 4 sont utilisés pour la fonction ANC permettant de filtrer le bruit de fond indésirable autour de vous. Connecté, il est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Siri et Google Assistant afin de vous aider à accomplir une multitude de tâches au quotidien.

Honor Pack 9X bleu + bracelet connectée Band 5 Sport à 219 €

Si c'est un smartphone qui vous intéresse, sachez que boulanger propose un pack exclusif incluant le Honor 9X avec un bracelet Band 5 Sport coloris Glacier Grey pour 219 € au lieu de 283.90 € en temps normal soit une réduction de 19 %. Pour rappel, voici la fiche technique du Honor 9X :

Ecran : 6,59 pouces Full HD IPS LCD (2340x 1080 pixels)

6,59 pouces Full HD IPS LCD (2340x 1080 pixels) Processeur : Kirin 710F

Kirin 710F RAM : 4 Go

4 Go Capteur avant : 16 MP f/2,0

16 MP f/2,0 Capteur arrière : 48 MP f/1,8 + 8MP f/2,4 + 2 MP

48 MP f/1,8 + 8MP f/2,4 + 2 MP Stockage : 128 Go (extensible à 512 Go par microSD)

128 Go (extensible à 512 Go par microSD) Batterie : 4000 mAh

4000 mAh Sécurité : lecteur d’empreintes sur le dos

lecteur d’empreintes sur le dos Connectivité : Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0 LE, GPS + GLONASS

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0 LE, GPS + GLONASS Système d'exploitation mobile : Android 9.1 Pie + surcouche EMUI 9.1.1

Android 9.1 Pie + surcouche EMUI 9.1.1 Dimensions : 163,5 × 77,3 × 8,8 mm

163,5 × 77,3 × 8,8 mm Poids : 196.8 grammes

Oppo A72 + écouteurs Enco W31 à 229 €

Un autre pack aux alentours des 250 € permet de se procurer le smartphone Oppo A72 avec une paire d'écouteurs sans fil intra auriculaire Enco W31 pour 229 €. C'est plutôt pas mal sachant que le smartphone est généralement vendu seul à 259 €. L'Oppo A72 est doté d'un écran 1080P, d'une quadruple caméra 48MP AI, d'une batterie de 5000mAh compatible charge rapide de 18W. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 665, couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

Pack Maison Connectée à 239,99 €

Le bon plan qui suit pourrait vous intéresser si vous souhaiter connecter votre maison. Le pack Maison Connectée proposé habituellement à 299.99 € fait l'objet d'une réduction de 60 € faisant chuter son prix à 239.99 €. Dans le pack, on retrouve : l'assistant vocal Google Home Mini + 1 Google Chromecast + 1 prise connectée Philips Hue + 1 pont de connexion Hue + 1 télécommande Hue Dim Switch + 2 ampoules E27 Hue White and colors.

Galaxy Note 10 Lite à 429 €

En 2020, Samsung a décidé pour la première fois de proposer un modèle milieu de gamme pour la ligne des Galaxy Note. C'est ainsi qu'est né le Note 10 Lite qui apporte toutes les caractéristiques de la gamme et en l’occurrence le style S Pen doublé d'un écran Super AMOLED d'une diagonale imposante de 6,7 pouces. Son SoC Exynos 9810 bien que remontant à l'année du Galaxy S9/S9+ reste très performant en 2020. En tout cas plus que la plupart des puces milieu de gamme de cette année. Le Note 10 Lite est actuellement proposé à 429 € au lieu de 609 € au lancement en début d'année.

PC portable Lenovo Ideapad C340-14API-302 Active Pen à 599 €

20% de réduction sur le PC portable Lenovo Ideapad C340-14API-302 Active Pen qui passe ainsi de 749 € à 599 € pour les French Days 2020. Ce dernier embarque un écran tactile de 14 pouces définition Full HD et affiche un poids de 1,7 kg. Il est en outre doté d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U, de 8 Go de RAM et d'un SSD de 256 Go. Il offre une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 10 heures en utilisation et tourne sous Windows 10.

Drone DJI Mavic Air Combo à 799 €

Le drone DJI Mavic Air fait l'objet d'une réduction de 250 € sur Boulanger, pour les French Days 2020. Il est disponible à 799 € au lieu de 1049 € en moyenne. Concernant les caractéristiques techniques, ce drone embarque des fonctionnalités très intéressantes. On retrouve une caméra 4K et nacelle 3-axes qui permet une compensation des mouvements réduite à 0,005°.

Très rapide, il peut atteindre une vitesse maximale de 68.4 km/h en mode Sport et son autonomie en vol tourne autour d'une vingtaine de minutes. D'autres fonctionnalités empruntées aux Mavic Pro sont également de la partie telles que FlightAutonomy 2.0 & technologie VIO pour un vol simple et sûr, SmartCapture pour un contrôle du drone avec des gestes ou bien encore ActiveTrack amélioré et applicable à divers scénarios sans oublier TapFly qui permet des prises de vue intuitives.