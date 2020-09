French Days : une avalanche de bons plans chez Electro Dépôt !

Les French Days chez Electro Dépôt, c’est maintenant ! Smartphones, TV ou encore ordinateurs, une partie du catalogue Electro Dépôt est à prix cassé pendant quelques jours seulement. Alors ne perdez pas une seconde et retrouvez dans cet article tous les bons plans et bonnes affaires proposés par Electro Dépôt pour les French Days 2020.

À vos marques, prêts, partez ! Les French Days de septembre sont lancés depuis ce matin 25 septembre chez Electro Dépôt. Pour l’occasion, le site vous propose de nombreuses bonnes affaires sur l’ensemble de ses rayons, ainsi que de nouveaux produits en exclusivité.

Le Samsung A51 à moins de 300€ !



Durant les French Days d’Electro Dépôt, vous pouvez notamment profiter du Samsung Galaxy A51 128Go Noir pour seulement 299,98€, contre 374,98€ habituellement. Vous économisez ainsi 75 euros sur votre smartphone.

Doté du système d’exploitation Android 10 et d’un écran de 6,5’’, le Samsung Galaxy A51 possède un processeur 2,3 GHz Octa-Core et une mémoire interne de 128Go extensible via micro-SD jusqu’à 512Go. Il bénéficie également d’une caméra frontale de 32Mp et de 4 caméras arrières dont une de 48Mp. Il vous propose des clichés clairs et nets ainsi qu’un Ultra grand-angle. Sa batterie longue durée de 4000 mAh vous permet de rester connecté toute la journée sans coupure ni rechargement.

Une multitude de bonnes affaires et de nouveaux produits

Pour les French Days, Electro Dépôt vous propose d’économiser sur toute une sélection de produits High Tech. Retrouvez ci-dessous les offres les plus intéressantes pour les French Days d’Electro Dépôt :

Enfin, les French Days d’Electro Dépôt sont aussi l’occasion de découvrir de nouveaux produits à des prix intéressants, comme par exemple :

Alors qu’attendez-vous ? Rendez-vous de suite sur le site d’Electro Dépôt et faite le plein de bonnes affaires grâce aux French Days.

Cet article est une publication sponsorisée par Electro Dépôt